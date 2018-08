Ekaluokkalaisen lähettäminen koulutielle vaatii järjestelyjä – Keskipohjanmaa otti selvää, miten vanhemmat hoitavat alkavan kouluvuoden



2 Loviisa Luokkala aloittaa ensi viikon tiistaina koulun Kokkolan Isokylän koulussa. Vanhemmat, Anu Kauppila ja Tero Luokkala, ovat alusta asti miettineet työaikansa neliperhisen lasten koulujen kautta. Usva Torkki Loviisalle on hankkittu rannepuhelin, jonka avulla hän voi soittaa äidille ja isälle. Rannepuhelimen kautta vanhemmat voivat tarvittaessa paikantaa Loviisan sijainnin. Myös Hovatovin perheen Onnille on hankittu puhelin, vaikkakin äiti Taija ei koe sitä välttämättömänä. Puhelin kuitenkin tuo turvan, kun ekaluokkalaisen ympyrät laajenevat. Usva Torkki Previous Next

Emilia Kallioinen

61 000 ekaluokkalaista aloittaa Suomessa koulutaipaleensa noin elokuun puolivälissä. 6–7-vuotiaat innokkaat oppijat vaativat vielä koulun alkuvaiheessa tukea ja valvontaa aikuisilta. Elokuussa monet vanhemmat ovat kuitenkin jo palanneet työelämään kesälomilta, ja kouluaamut sekä -iltapäivät vaativat kaikenlaisia järjestelyjä.

Muun muassa ruotsalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll, joka toimii myös Kokkolassa, on ottanut tänä syksynä yrityksessä työskentelevät ekaluokkalaisten vanhemmat erityishuomioon. Nimittäin yritys tarjoaa ekaluokkalaisten vanhemmille 1–3 päivän palkallisen vapaan koulunkäynnin aloittamista varten.

Koulunaloitusvapaan tarkoituksena on tukea vanhempaa olemaan paremmin läsnä koululaisen peruskoulun alkumetreillä. Yritys arvio koulunaloitusvapaan koskevan noin sataa työntekijäänsä.

Keskipohjanmaa otti selvää minkälaisia järjestelyjä ja ratkaisuja ekaluokkalaisten vanhemmat ovat tehneet alkavaa koulu-uraa varten. Alla kaksi kommenttia Keskipohjanmaan Facebook-sivuilta.

Palkallinen koulunaloitusvapaa on kuitenkin vielä harvinainen käytäntö työpaikoilla. Kokkolalaisten Anu Kauppilan ja Tero Luokkalan nelilapsisessa perheessä onkin suunniteltu vanhempien työajat pitäen syksy sekä pian päättyvä kesä alusta alkaen mielessä. Isän kesälomakin on ajastettu sopivasti kattamaan vielä koulun alkajaiset. Vanhemmat ovat pyrkineet siihen, että kesäloman aikana on lasten kanssa ollut jompikumpi vanhemmista lähes poikkeuksetta läsnä.

– Kesän aikana olemme tarvinneet lastenvahtia vain pari kertaa, kertoo perheen äiti.

Koulutiensä aloittaa perheen Loviisa-tyttö. Lisäksi nuorimmainen poika, Ronni, lähtee esikouluun. Luokkala on lyhentänyt työaikaansa 70 prosenttiseksi, jotta lasten koulujen alkamiset sujuisivat suotuisasti. Myös joustava työaika helpottaa.

Molemmat vanhemmista ovat kokeneet työpaikkansa hyvin joustaviksi perhearjen pyörittämisen kannalta. Kuitenkin pientä epävarmuutta aiheuttaa epätietoisuus tulevan kouluvuoden lukujärjestyksen aikatauluista.

Tarpeen mukaan apua löytyy onneksi vanhemmista sisaruksista, jotka voivat hyvin valvoa ekaluokkalaista tunnin ajan. Lisäksi kouluun saattaminen ei ole tarpeellista, sillä perhe asustaa Isokylän koulun vieressä.

– Olen myös luvannut yhden Loviisan tulevan luokkalaisen äidille, että meille voi tulla koulupäivän päätteeksi hoitoon, kertoo Kauppila.

Myös kokkolalaisen Taija Hovatovin poika Onni on yksi peruskoulu-uransa aloittavista ensiluokkalaisista. Perheen molemmat vanhemmat ovat työssäkäyviä, joten perhe on pitkälti Torkinmäen koulun aamu- ja iltapäiväkerhon varassa.

– Myöhäiset kouluaamut saattavat tuottaa ongelmia jatkossa, sillä en vielä tiedä järjestääkö koulu aamupäiväkerhoa. Jos on niin, ettei koululla ole paikkaa yhdeksän ja kymmenen aamuja varten, vaatii se erityisjärjestelyjä kouluvuotta varten, toteaa Hovatov.

Ensimmäisen kouluviikon ajaksi on Onnin selusta kuitenkin turvattu. Vuorotyössä työskentelevälle isälle sattui sopivat työvuorot kyseiselle viikolle, joten hän on kotona lähettämässä Onnin matkaan.

Myös Hovatov kertoo, ettei Wilmasta vielä näe tulevaa lukujärjestystä. Puuttuva lukujärjestys luo hieman jännitystä, mutta Hovatov kuitenkin uskoo, että asiat tulevat järjestymään.

Esimerkiksi perheen vanhempi 16-vuotias lapsi voi mahdollisuuksien mukaan lähettää ekaluokkalaisen aamuisin matkaan. Myös isovanhemmat ja muut tuttavat tulevat kysymykseen.

– Ollaan myös puhuttu muiden ekaluokkalaisten vanhempien kanssa siitä, että lapset voidaan viedä jonkun luokse, josta koko porukka sitten lähtee kouluun yhdessä.

Koulumatka on sinänsä Onnille helppo, sillä esikoulun hän on käynyt samassa paikassa. Lisäksi Hovatov toteaa Onnin olevan sen verran vastuuntuntoinen ekaluokkalainen, että hän kyllä selviää tutusta matkasta itsenäisesti.