Eija-Riitta Niinikoskesta tulossa Nivalan Keskustan kansanedustajaehdokas – Jarmo Vuolteenaho kieltäytyi



Risto Puolimatka

Nivalan Keskustan paikallisosaston odotetaan nimeävän Eija-Riitta Niinikosken puolueensa kansanedustajaehdokkaaksi. Asiasta on tehnyt ehdotuksen keskustan Nivalankylän paikallisyhdistys, eikä Nivalan muilta yhdistyksiltä odoteta muita ehdokkaita. Asiasta päättää lopullisesti paikallisjärjestön yleinen kokous tämän kuun lopulla.

Niinikoski, 51, on pitkän linjan keskustavaikuttaja Nivalasta. Hän on Nivalan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston jäsen. Ammatiltaan hän on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kehityspäällikkö ja väliaikainen johtaja.

Nivalassa uumoiltiin pitkään, lähteekö valtuuston puheenjohtaja, maanviljelijä Jarmo Vuolteenaho, 60, Keskustan ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Hän on nyt Oulun vaalipiiristä ensimmäisellä varasijalla. Hän päätti kuitenkin olla lähtemättä ehdokkaaksi toista kertaa.

Nivala on paitsi Keskustan myös kahden herätysliikkeen vahvaa tukialuetta. Niinikoski kuuluu vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen. Vuolteenaho on heränneitä.