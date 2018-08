Tusina suomalaisia Berliinissä tänään - katso aikataulu



Kristiina Mäkelä loikkii tänään illalla EM-finaalissa. Heikki Saukkomaa

Joni Mäki-Petäjä

Tänään suomalaisia on EM-Berliinissä tulessa täysi tusina. Aamupäivällä moukarinaiset Inga Linna ja Krista Tervo pyrkivät EM-finaaliin. Naisten moukarin karsintaraja on kivenkova 70 metriä. Seipäässä suomalaistrio Urho Kujanpää, Tomas Wecksten, Tommi Holttinen yrittävät tehdä mahdottomasta mahdollisen ja päästä loppukilpailuun. Karsintaraja seipäässä on 566. Sara Kuivasto (1500m) ja Janica Rauma (3000m esteet) pyrkivät alkueristä jatkoon. Aamun huipentaa kolmiloikkakarsinta, jossa Simo Lipsanen yrittää loikkia finaaliin. Kolmiloikan karsintaraja on 16,75.

Iltakisoissa Elmo Lakka juoksee 110 metrin aitojen välierissä. Illan huipentaa naisten keihäs ja kolmiloikka, jossa nähdään suomalaisedustus. Kolmiloikassa Kristiina Mäkelä jahtaa SE-tulosta ja mitalia. Keihäässä Jenni Kangas pistesijaa ja omaa ennätystä. Lisäksi seitsenottelija Maria Huntington päättää ottelu-urakkansa.

Perjantai 10.8.2018

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

11.00 Moukarinheitto, naiset, karsinta, ryhmä A (Inga Linna)

11.30 Seiväshyppy, miehet, karsinta (Urho Kujanpää, Tomas Wecksten, Tommi Holttinen)

11.50 Pituushyppy, 7-ottelu, naiset (Maria Huntington)

12.25 200 m, naiset, alkuerät

12.30 Moukarinheitto, naiset, karsinta, ryhmä B (Krista Tervo)

13.00 1 500 m, naiset, alkuerät (Sara Kuivisto)

13.25 3 000 m esteet, naiset, alkuerät (Janica Rauma)

13.40 Kolmiloikka, miehet, karsinta (Simo Lipsanen)

13.50 Keihäänheitto, 7-ottelu, naiset, ryhmä A

14.05 4x400 m, miehet, alkuerät

14.40 4x400 m, naiset, alkuerät

15.05 Keihäänheitto, 7-ottelu, naiset, ryhmä B

20.10 110 m aidat, miehet, välierät (Elmo Lakka)

20.22 Korkeushyppy, naiset, finaali

20.32 800 m, miehet, välierät

20.48 200 m, naiset, välierät

21.07 Kolmiloikka, naiset, finaali (Kristiina Mäkelä)

21.20 800 m, 7-ottelu, naiset (Maria Huntington)

21.25 Keihäänheitto, naiset, finaali (Jenni Kangas)

21.50 400 m aidat, naiset, finaali

22.05 400 m, miehet, finaali

22.20 800 m, naiset, finaali

22.35 110 m aidat, miehet, finaali

22.50 1 500 m, miehet, finaali