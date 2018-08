Joni Mäki-Petäjän kolumni Berliinistä: Kun italialainen toimittajalle yläfemmat heitti



Joni Mäki-Petäjä

Mixed zone on alue, jossa median väki voi haastatella urheilijoita suoritusten jälkeen. Sinne saapuu hyvin erilaisilla fiiliksillä kisaajia riippuen miten kisasuoritus on mennyt. Osa urheilijoista menee hyvinkin polleina läpi alueen. Muutaman ukrainalainen moukarinheittäjä oli niin täynnä uhoa, että eteläpohjalaiset puukkojunkkaritkin olisivat saattaneet jäädä toiseksi.

Italialainen mieskeihäänheittäjä sai viskaistua keppiä päälle 73 metriä. Sitä ei olisi voinut hänen esiintymisestään media edessä uskoa. Pikemminkin tuli mieleen, että tässä on juuri EM-kullan viskannut mestari haastattelussa. Puhetta riitti suuren maailman tyyliin ja suurieleisesti hän selosti kisan käänteitä yksinäiselle italialaistoimittajalle. Vielä päälle yläfemmat lehtimiehen kanssa ja kohti seuraavia kisoja.

Vaikka suomalainen yleisurheilu ei elä suurinta kukoistuskauttaan, ilmeisen hyvin mediatalot ja suuri yleisö on edelleen kiinnostunut lajista. Kun Antti Ruuskanen tallusteli letkeään tyyliinsä lehdistön eteen, suomalaistoimittajia oli kimpussa sellainen kymmenkunta. Siihen vielä tv-väki ja valokuvaajat päälle, niin kyllä tapahtumista ainakin saa monelta kantilta uutista. Toki jokainen toimittaja painottaa oman alueensa urheilijoita ja harvoinpa kahta samanlaista näkökulmaa jutuissa on.

Berliinissä mixed zonelle on matkaa toimittajien varsinaisista työskentelypaikoista. Rappusia on vedetty kiitettävästi ylös ja alas. Pientä närää toimittajien keskuudessa on herättänyt ruokailujen järjestäminen. Mediaoppaassa luvattuja aterioita on ollut turha etsiä stadionilta. Bratwurstit ja ranskikset alkavat kyllä tulla jo korvista ulos. Vettä toki on tarjolla, tosin yhtenä iltana vesipullotkin olivat loppuneet stadionilta kunnes rekallinen juomapulloja saapui "sopulilauman" iloksi.

Yksi haastattelupisteen pettyneimmistä on ollut latvialainen keihäsnainen Lina Muze, joka heitti kymmenen metriä lyhyemmästi kuin tämän kauden ennätyksensä 63,18. Muze pääsi aina metrin eteenpäin ja taas pysähtyi ja aloitti vuolaan itkemisen. Suomen ja Seinäjoen Jenni Kangas sen sijaan tuli reippain askelin median eteen. Esimerkiksi allekirjoittanut ei uskonut Kankaan finaalipaikkaan. Mutta onneksi jatkopaikka ei ollut toimittajan asiantuntemattomuudesta kiinni.

Elmo Lakan 110 metrin aitojen alkuerä oli hämmentävä näytelmä. 16 miehen alkuerästä pääsi 12 jatkoon. Mitä pelleilyä tämä on? Miksi kauden ajoilla ylipäätään pääsee suoraan välieriin. Sitten tulee tällaisia tynkäalkueriä. Niin kuin keihäässä nähtiin, kauden tuloksilla ei ole mitään merkitystä, kun kisataan EM-kullasta. Kangas oli kauden tulosten valossa vasta 21:s ja nyt komeasti finaalissa. Aidoissakin kaikille sama määrä eriä ja pulinat pois.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan urheilutoimittaja Berliinissä.