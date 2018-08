Nuottivalmennus: nuorille eväitä kiinnostua tulevaisuudestaan



Ulla Aho (vas.) ja Karin Stenhäll käynnistelevät uuden muotoista nuorten valmennusta oman elämän hallintaan. Pentti Höri

Pentti Höri

Nuorille, jotka eivät ole päässeet kiinni opintoihin tai työelämään, tarjotaan nyt uudenlaista palvelua elämän eväiden kartuttamiseksi. Kela on ryhtynyt kesäkuun alusta järjestämään ratkaisukeskeistä Nuotti-valmennusta.

Palvelu on maanlaajuista, ja käynnistynyt myös Pietarsaaren seudulla, jossa valmennusta saa sekä suomeksi että ruotsiksi.

– Uutta tässä on se, että valmennukseen pääsee yhdellä puhelinsoitolla, eikä mitään lääkärinlausuntoja tarvita, nuottivalmentaja, psykoterapeutti Ulla Aho kertoo.

Hänen asemapaikkansa on Pietarsaaressa, mutta yhdessä neljän muun valmentajan kanssa hän vastaa tarvittaessa koko rannikko-Pohjanmaan nuorten palveluista.

Härmän Kuntoutus Oy on yksi palveluntuottajista, jotka Kela on kilpailuttanut. Pietarsaaren Östanlidin yksikön johtaja Karin Stenhällin mukaan valmennuksessa mennään täysin nuoren ehdoilla.

– Tapaamiset hoidetaan siellä, missä nuori itse haluaa. Toimistolle ei tarvitse tulla ellei halua, vaan valmentaja tulee tapaamaan häntä vaikkapa harrastuspaikalle, kirjastoon, kahvilaan tai kotiin, Stenhäll kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Valmennus on henkilökohtaista ja ratkaisukeskeistä, mikä tarkoittaa voimavarojen löytämistä menneisyydestä ja eteen päin kiikarointia.

– Tulevaisuus määrittää nykyisyyden. Sen sijaan, että katsotaan sitä mistä olet tullut, rakennetaan unelma tulevaisuudesta. Jokaisella on jokin unelma, vaikka se voi olla piilossa, Ulla Aho sanoo.

– Nuori on asiantuntija. Emme tarjoa valmiita vaihtoehtoja. Ja koska valmennukseen käytettävä aika on lyhyt, 20 tuntia, ilman selkeää metodia tuloksia ei siinä ajassa ehditä saavuttaa. Jos huomaan, etten pääse nuoren kanssa eteenpäin, on vaihdettava valmentajaa.

Ratkaisukeskeistä menettelyä Aho vertaa taksikyytiin: kuljettaja kysyy, mihin olet menossa, ei mistä olet tulossa.

Hänen mukaansa on vain hyvä lähtökohta, jos nuori ei tiedä valmennukseen tullessaan, mitä elämältään haluaa.

– Emme etsi hänelle työ- tai opiskelupaikkaa, vaan katsomme, kiinnostuuko hän tulevaisuudestaan ja millä tavoin hän pääsee rakentamaan hyvää elämää.

Jo pieni muutos oman elämäntilanteen kohentamisessa on Ahon mukaan hyvä tulos. Se voi liittyä vaikkapa kunnon kohentamiseen.