Saudiliittouman ohjus osui lapsia kuljettaneeseen bussiin Jemenissä – kymmeniä kuollut



Jemenin sota on jatkunut vuodesta 2014 ja siinä on kuollut yli 10 000 ihmistä. NAJEEB ALMAHBOOBI

Daniel Wallenius

Kymmeniä ihmisiä on kuollut Saudi-Arabian johtaman koalition tekemissä ilmaiskuissa Jemenin Saadan maakunnassa.

Kansainvälisen punaisen ristin mukaan yksi iskuista osui lapsia kuljettaneeseen bussiin.

Paikallinen terveysviranomainen kertoi uutistoimisto Reutersille, että kuolleita on ainakin 43 ja haavoittuneita 61. Huthikapinallisten tv-kanavan mukaan kuolleita puolestaan on 39 ja loukkaantuneita 51. Punaisen ristin edustaja Johannes Bruwer sanoi mikroblogi Twitterissä, että suurin osa iskun uhreista on lapsia.

Koalition mukaan ilmaiskujen kohteena oli Iranin tukemien huthikapinallisten ohjusten laukaisualustoihin. Saudi-Arabia on sanonut, että se ei iske siviilikohteisiin ja on syyttänyt hutheja ihmiskilpien käytöstä.

Saudi-Arabia liittolaisineen on taistellut Jemenissä yli kolme vuotta hutheja vastaan. Kapinallisten hallussa on suurin osa Pohjois-Jemenistä mukaan lukien maan pääkaupunki Sanaa.

Liittouma on tehnyt maahan tuhansia ilmaiskuja palauttaakseen presidentti Abdrabbuh Mansour Hadin johtaman hallituksen valtaan. Ohi osuneet iskut ovat tappaneet tuhansia siviilejä sairaaloissa, kouluissa ja toreilla.

Liittouma on perustanut komission tutkimaan väitteitä siviiliuhreista. Se on enimmäkseen todennut liittouman syyttömäksi.

Myös huthit ovat tehneet useita ohjusiskuja Saudiarabiaan viimeisen vuoden aikana. Keskiviikkona osia Jizanin teollisuuskaupunkiin ammutusta ohjuksesta tappoi yhden ja haavoitti yhtätoista henkilöä.

Jemenin sodassa on kuollut yli 10 000 ihmistä ja yli kaksi miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.