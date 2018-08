Pääministeri Sipilä lupailee tukipakettia tiloille ja peräänkuuluttaa Ruotsin esimerkkiä - "Jotain tämän tyyppistä vastaantuloa toivoisin itsekin"



Pääministeri Juha Sipilä vieraili Kalajoella Myllylän tilan uuden navetan avajaisissa osana keskustan pyöräilytapahtumaa.

Markus Kärkinen

Kalajoki

Viime vuodet ovat olleet maatiloilla vaikeita vaihtelevien, äärimmäisten sääolosuhteiden takia. Tänä vuonna tiloja on kurittanut heinäkuun kuumuus ja kuivuus, minkä takia sato jää monin paikoin heikoksi. Pääministeri Juha Sipilän mukaan nyt meneillään olevissa budjettineuvotteluissa pyritään löytämään apua maatilojen vaikeaan satotilanteeseen. Esimerkiksi Ruotsissa, missä kesä on ollut samankaltainen, on hallitus luvannut erityisesti eläintilojen rehunostoa helpottamaan noin 120 miljoonan euron tukipaketin.

Sipilän mukaan samantapaista apua voisi olla luvassa myös Suomen maatiloille nyt tekeillä olevan ensi vuoden valtionbudjetin kautta.

- Kyllä me ollaan lähdetty siitä, että kriisirahaa olisi tulossa kuumista säistä johtuen, maa- ja metsätalousministeriö valmistelee asiaa parhaillaan, Sipilä linjaa, mutta ei lähde kommentoimaan mahdollisten avustussummien suuruusluokkaa.

Pääministeri vieraili torstaina Kalajoella keskustapuolueen pyöräilytapahtuman yhteydessä. Samalla vierailulla hän otti kantaa myös maatalouden pidempiaikaisten kannattavuusongelmien ratkomisen puolesta. Eritoten maitotilat ovat nyt vaikeassa tilanteessa kun maidon tuottajahinta toukokuussa laski ja pitkän aikavälin kehitys pysyy pitkälti samana vaikka kustannukset ovatkin nousseet.

- Kyllähän se lähtee ihan tahtotilasta. Ruotsissa maatalouden kriisin seurauksena kauppa ja kuluttajat ovat puuttuneet ihan eri tavalla tilanteeseen, ja jotain tämän tyyppistä vastaantuloa toivoisin itsekin tähän asiaan. Eihän esimerkiksi viljelijä maitotilalla montaa senttiä tarvitsisi lisää maitolitrasta, ja ei se kuluttajankaan kukkarossa tunnu. Jos saataisiin pieni osuus lisää kuluttajalta tuottajalle, se muuttaisi tilanteen aivan toiseksi, Sipilä kommentoi.