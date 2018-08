Poliisi: Mopoilijoita ei uhkailtu aseella Vetelissä – Kyläläiset kyllästyneet keskustan moporalliin



Kyläläiset ovat Vetelissä kyllästyneitä ilta-aikojen moporalliin. Eetu Kupulisoja

Sanni Aho

Kesän aikana Vetelin keskustassa ilta-aikaan liikkuneiden mopoilijoiden toiminta on saanut Koulutien varrella asuvat ilmoittamaan joko hätäkeskukseen ja onpa käyttöön otettu myös oman käden oikeutta. Huhujen mukaan sivullinen olisi viikko sitten uhkaillut mopoilijoita aseella.

Tutkinnanjohtaja Anders Åfors poliisista tietää tapauksen.

– Meidän tutkinnan mukaan ei pidä paikkaansa. Nuorukaisille on huudettu, mutta asetta ei ole ollut esillä. Huutelijan kädessä on ollut tupakka-aski ja sytkä, ei meidän tietojemme mukaan käsiasetta.

Poliisi on kuullut tapauksen osapuolia, eikä asiasta ole käynnissä rikostutkintaa.

Poliisia on lähestytty ja kyläkeskustan valvontaa on vaadittu lisättäväksi ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Åforsin mukaan alueen partioinnista vastaa pääosin Kaustisen poliisin kenttäpartio resurssien rajoissa.

– Poliisilla ei ole rakenteellisia ratkaisuja tähän tarjota. Voimme puuttua valvonnan kautta, tehdä rangaistusmääräyksiä, sakottaa, neuvoa ja kehoittaa, muistuttaa Åfors.

Koulutien varrella asuva Satu Riihimäki otti viime viikolla yhteyttä poliisiin moporallista kahdesti ja on kuullut muistakin yhteydenotoista.

– Nyt on kynnys tosi matalalla soittaa uudestaan, mutta täytyy koputtaa puuta, sillä viime viikonloppuna oli tosi hiljaista, kertoo Riihimäki.

Mopoilijat ovat lähteneet liikkeelle iltaisin kymmenen-yhdentoista aikaan ja vauhti kiihtyy pitkin Koulutietä rälläten. Riihimäen mielestä vauhtia on ollut yli rajoitusten. Mopoilijat ovat kokoontuneet koululla.

– Kyllä nuorison pitää saada mopoillansa ajaa, mutta se ääni vaivaa tosi paljon. Nuoret eivät vaan aja rajoitusten mukaan ja suihkaisevat kovaa kyytiä tietä pitkin, Riihimäki sanoo.

Kesän aikana mopoilijat ovat usein kokoontuneet Vetelin koulukeskuksen pihalla. Tätä on havainnoinut myös rehtori Tero Lahtinen. Suurempaa ilkivaltaa ei alueella ole kesän aikana tehty, mutta harmia on tuottanut nuorison kokoontumisista jäljelle jäävät roskat. Pihan pingispöytä on kesän aikana rikottu.

– Koulun intressi on, että halutaan päästä eroon roskaamisesta ja muusta ilkivallasta, sanoo Lahtinen.

Hän arvioi, että mopoilijat ovat iältään 15–20 -vuotiaita ja mukana saattaa olla nuorempiakin, mutta myös autoilijoita.

Lahtinen kuitenkin korostaa koulun pihan olevan vapaassa käytössä iltaisin. Tietolan pihalle on vuosi sitten pystytetty monitoimiareena sekä kiipeilyvälineistöä ja Muksulan sisäpihan leikkikenttä on saanut tekonurmipäällysteen. Lahtinen toivoo, että yhteisen omaisuuden käytöstä puhutaan kodeissa.

– Koulu on avoin paikka ja pelipaikat ovat hyvät. Toivottavasti niitä käytetään oikein.

Koulupäivän aikana mopot on pidettävä parkissa niille varatussa paikassa, eikä moottoriajoneuvoilla ajaminen ole alueella sallittua.