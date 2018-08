Pohjoisen parhaat C-pojatkohtaavat lauantaina pesäpalloturnauksessaNivalan uudella hiekkatekonurmella



Joona Laakkonen iskee lauantaina palloa kotikaupunkinsa Nivalan uudella kentällä Kärsämäen Katajan väreissä. Vastaan asettuu maan kärkijoukkueiden, kuten Pattijoen ja Sotkamon junioreita. Eetu Kupulisoja

Nivala isännöi lauantaina yhtä C-poikien pesäpallon Pohjois-Suomen aluesarjan turnausta. Kentälle turnauksessa juoksevat Pattijoen Urheilijat, Sotkamon Jymy, Ylivieskan Kuula ja Kärsämäen Kataja.

Kärsämäen joukkue on aluejoukkue, jossa pelaa kärsämäkisten lisäksi pelaaja Nivalasta, Haapajärveltä ja Reisjärveltä. Joukkueen nivalalaispelaaja Joona Laakkonen uskoo, että he ovat turnauksessa vahvoilla. Toiselle Kalajokilaakson joukkueelle taasen hän ei povaa yhtä hyvää menestystä.

– Ylivieska tuntuisi etukäteen heikoimmalta. Kyllä sen pitäisi olla meidän turnaus, vaikka ei etukäteen passaa liikaa kehua, Katajan Joona Laakkonen naurahtaa.

Aivan turhasta joukkueesta ei ole kyse, sillä viime viikon leirin perusteella Kataja on maan seitsemänneksi paras joukkue ikäluokassaan.

– Yksi peli oli, mikä olisi normaalipelillä ollut voitettavissa. Sen kun olisi voittanut, sijoitus olisi ollut parempi, Laakkonen harmittelee.

Nivalassa on käynnissä oravasta pesäpallobuumi, sillä kaupunkiin valmistui juuri uunituore hiekkatekonurmikenttä. Nivala-Pesiksen aktiivi Heikki Kumpula iloitsee, että heihin luotettiin C-poikien turnauksen järjestäjänä.

– Pelit alkavat kymmeneltä ja kestävät iltaan asti. Kioskin ja katsomoiden suhteen mennään vielä väliaikaisratkaisuilla, mutta aivan riittävät nekin ovat.

Kumpula kiittää Nivalan kaupunkia, liikuntakeskus Uikkoa ja urakoitsijaa nopeasta toiminnasta kentän valmiiksi saattamisessa. Myös pelaajat ovat ottaneet uuden kentän nopeasti omakseen.

– Pelejä on pelattuna ja porukka on innostunut myös treenaamaan. Odotuksissa on, että harrastajamäärät tulevat kasvamaan.