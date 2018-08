Summanen riisuu ketunhännän tehdessään Jari ja Karia



3 Petteri Summanen ohjaa elokuvaa Jarista ja Karista. Lastensarjan uusissa jaksoissa tärkeässä osassa on myös Fiat-matkailuauto. 15-osainen sarja Jarin ja Karin kesälomasta esitetään Ylen Pikku Kakkosessa ensi vuoden aikana. Tiina Vuorimäki Petteri Summanen ohjaa elokuvaa Jarista ja Karista. Lastensarjan uusissa jaksoissa tärkeässä osassa on myös Fiat-matkailuauto. 15-osainen sarja Jarin ja Karin kesälomasta esitetään Ylen Pikku Kakkosessa ensi vuoden aikana. Tiina Vuorimäki Petteri Summanen ohjaa lastensarjaa Jarista ja Karista. Uusissa jaksoissa tärkeässä osassa on myös Fiat-matkailuauto. 15-osainen sarja Jarin ja Karin kesälomasta esitetään Ylen Pikku Kakkosessa ensi vuoden aikana. Tiina Vuorimäki Previous Next

Tiina Vuorimäki

Elokuun Petteri Summanen viettää Jarin ja Karin kanssa. Tällä viikolla alkaneet lastensarjan uusien jaksojen kuvakset vievät koko kuukauden.

Summanen on näytellyt muun muassa Yösyöttö-elokuvassa ja ohjannut ja käsikirjoittanut Putousta ja Onnelaa. Hänet nähdään ensi viikolla televisiossa uusintana nähtävissä Studio Julmahuvissa ja Levottomat-elokuvassa.

Miten ehdit ohjata, näytellä, käsikirjoittaa ja lisäksi työskennellä Zodiak Finlandin kehityspäällikkönä, Petteri Summanen?

Aikatauluttamalla ja kieltäytymällä. Suunnittelen ajankäytön huolella ja siksi joudun monesti kieltäytymään. Esimerkiksi Jarin ja Karin ohjaustyön aikana en tee mitään muuta. Kalenteri on siltä osin tyhjennetty. Tällä alalla ideasta toteutukseen menee usein aikaa, se helpottaa aikatauluttamista.

Miten olet päätynyt tekemään monenlaista?

Olen utelias ja pelotonkin. Sattuma on ollut myös tärkeässä roolissa. Olen ollut paikalla, kun on pyydetty tekemään jotakin. Esimerkiksi ensin on kutsuttu käsikirjoittamaan osana työryhmää, ja kokemuksen turvin olen edennyt kohti isompia kokonaisuuksia.

Millaista on ohjata, kun olet itsekin näyttelijä?

Olen oppinut tarkkailemalla ohjaajien työtä näyttelijänä. Tuttuja näyttelijöitä ohjatessa tietää, mitä heiltä voi vaatia.

Oletko ehtinyt pitää kesälomaa?

Kyllä, olen lomaillut mökillä Saimaalla. Osan lomastani olen ollut Helsingissä teinien vahtina, koska sen ikäiset eivät enää halua olla koko kesää mökillä.

Mikä on Jarin ja Karin suosion salaisuus, onko se parodiaa?

Jari ja Kari ei ole parodiaa. Käytämme kyllä komedian keinoja, mutta lapsille tehdessä pitää ottaa ketunhäntä pois kainalosta, täytyy olla vilpitön.