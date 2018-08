Rahkolan koulussa Ylivieskassa koulu aloitettiin parakissa – Katso video pihan ruokalinjastosta



Neljännen luokan oppilas Roope Haikara haki lounaan pihalla olevasta linjastosta.

Emmi Tilvis

Koulut alkoivat tänään Ylivieskan lisäksi monessa muussakin kunnassa. Keski-Pohjanmaalla ainoastaan Kokkolassa ja Pietarsaaressa koulut alkavat vasta ensi viikon tiistaina.

Ylivieskassa Rahkolan koulun neljäs luokka palasi tänään koulutyöhön. Luokkatila on vaihtunut, mutta tuttua on se, että taas ollaan parakissa. Neljännen luokan opettaja Pirkko Autio on tyytyväinen uusiin kesän aikana asennettuihin uusiin parakkiluokkiin.

– Kyseessä on puhtaat tilat, joissa ilma on raikasta, Autio kuvailee.

Rahkolan koulu on kärsinyt sisäilmaongelmista pitkään. Tänä lukuvuonna kaikki koulun 190 oppilasta opiskelevat parakeissa.

Koulun remontin aikaan opettajilta ja oppilailta vaaditaan mukautumiskykyä. Ensimmäisenä päivänä parakeissa tapahtui vesivahinko, minkä vuoksi vedet ovat väliaikaisesti poikki. Tämän vuoksi vessassa joudutaan käymään lukiolla, joka sijaitsee onneksi samassa pihapiirissä.

Oppilaiden mukaan parakissa opiskelu tarkoittaa sitä, että liikkumista koulupäivän aikana tulee paljon.

– Joka vaiheessa pitää laittaa kengät jalkaan, kertoo neljännen luokan oppilas Klaara Niskanen.

Kahtena ensimmäisenä päivänä oppilaat ja opettavat syövät kenttälounaan. Pihalla on jakolinjasto, josta oppilaat hakevat leivän, jukurtin ja pillimehun, joita he siirtyvät syömään parakkiluokkahuoneeseen. Neljännen luokan oppilaat ovat tyytyväisiä ruokailuun, sillä juomana on päärynäpillimehua. Päärynä sattuu olemaan lasten mielestä kaikkein paras makuvaihtoehto.

– Onneksi ensimmäinen koulupäivä on niin lyhyt, ettei lapsille ehdi tulla nälkä kevyemmän lounaan takia, kertoo luokanopettaja Pirkko Autio.

Retkilounas on tarkoitus syödä vain kahtena ensimmäisenä koulupäivänä. Ensi viikon alussa koulurakennuksen ruokalan remontin pitäisi olla valmis, minkä jälkeen lounas syödään tavalliseen tapaan sisätiloissa. Ainakin tämä lukukausi opiskellaan parakeissa.

Ensimmäisenä päivänä Rahkolan koululla syötiin poikkeuksellinen lounas.