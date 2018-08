Joni Mäki-Petäjän kolumni Berliinistä: Suomalaisillallinen on katettu



Joni Mäki-Petäjä

Tähän asti Berliinin iltakisat ovat suomalaisittain olleet kuin söisi eilisen päivän mikrolämmitettyä puuroa. Kyllähän sitä syö henkensä pitimiksi. Torstaina on sitten todellinen neljän tähden illallinen tiedossa suomalaisittain.

Tarjonnan aloittaa naisten 100 metrin aitojen kaksikko Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske. He juoksevat välierissä, jonne Neziri pääsi suoraan ja Hurske alkuerän kautta. Neziri siis aloittaa nyt vasta kisaurakan. Loppukilpailu juostaan myös torstaina koko illan huipennukseksi. Siihen Nezirillä on kaikki mahdollisuudet. Petteri Jousteen suojatti on EM-rankingissa sijalla yhdeksän.

Neziri juoksee viimeisessä eli kolmannessa välierässä, jossa on kaksi kovempaa tilastoaikaa omaavaa juoksijaa. Jokaisesta erästä kaksi parasta pääsee finaaliin ja kaksi vielä aikojen perusteella. Hurskeelle finaalipaikka on vielä liian kova pala.

Miesten keihäs heitetään myös torstaina. Antti Ruuskanen pääsi kuin pääsikin finaaliin ja siellä voi tapahtua vielä savolainen ihme. Jonkin sortin miracle on field Ruuskasen mitaliputken jatkuminen EM-kisoissa olisi. Saksan kolmikko on kovassa iskussa ja Viron Magnus Kirt tulee olemaan kova luu. Jonkinmoinen jokerikortti voisi olla Moldovan Andrian Mardare.

Pietarsaaressa ennätyksensä heittänyt Oliver Helander pehmeni aika lailla ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa. On eri asia heittää 88 SFI:n mestaruuskilpailuissa kuin Euroopanmestaruuskisoissa. Tossu ei pitänyt kunnolla ja suomenruotsalainen nuorukainen vaihtoi kesken karsinnan pidempipiikkisiin heittokenkiin. No jospa se vielä lähtisi isoissakin kisoissa jatkossa. Aikaa nuorella miehellä kyllä on.

Torstai-illan kattaus ei toki pääty vielä tähän, sillä Topi Raitanen juoksee 3000 metrin finaalissa. Sillä aikaa, kun suomalaiskävelijät tyhjensivät vatsojensa sisältöjään Berliinin kaduilla, Raitanen juoksi erävoittoon komealla ennätyksellään 8.28.48. Vastaavaa vauhtia Suomessa ei ole juostu sitten Jukka Keskisalon, vuoden 2006 Euroopanmestarin, kultaisten päivien.

Lähes kaikki finalistit ovat kipittäneet esteet edelleen kovempaa kuin suomalainen aikuisten arvokisadebytantti. Silti kaikki on mahdollista, sillä harvoin loppukilpailussa juostaan mitään vauhtijuoksua. Raitasen loppukirillä voi olla yllättää monet kilpakumppanit. Mutta että mitali? Toisaalta ei Keskisalon mestaruuteenkaan ennakkoon uskottu. Raitasen mitali olisi kyllä vieläkin isompi pommi.

Torstai-illasta kannattaa todella nauttia, sillä tällainen menu ei tule enää toistumaan näissä kisoissa. Toki ainakin Kristiina Mäkelä loikkii perjantaina finaalissa. Epätodennäköistä on, että Mäkelä saisi seuraa perjantain finaaleihin Jenni Kankaasta tai kenestäkään muustakaan suomalaisesta.

Kirjoittaja on Keskpohjanmaan urheilutoimittaja Berliinissä.