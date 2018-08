Lestijärvellä paloi maastoa Vähä-Valvatin järven suunnalla



Lestijärvellä syttyi suureksi luokiteltu maastopalo Vähä-Valvatin järven tienoilla lähellä Perhon kunnan rajaa keskiviikkona iltapäivällä. Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta keskiviikkona iltapäivällä hieman ennen kello kahta.

Paloalue on pelastuslaitoksen arvion mukaan noin hehtaarin luokkaa. Paloalue on saatu rajattua ja paikalla on käynnissä jälkisammutus.

Paikalle hälytettiin ensitilassa yksiköitä kuudelta asemalta.