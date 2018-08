Pääkirjoitus: Peruskoulusta pohjaa kaikkiin elämäntaitoihin



Peruskoulun uusi lukukausi alkaa muutamissa keskipohjalaisissakin opinajoissa tänään. Osissa kuntia pidetään vapaapäiviä kesken lukukauden vähemmän, jotta koulutyö voidaan aloittaa vasta ensi viikolla. Joka tapauksessa kaikilla peruskoululaisilla ja heidän opettajillaan on edessä 190 työpäivää ennen kuin kesälaitumet odottavat jälleen.

Perusopetuksessa viikkotuntimäärä ykkös- ja kakkosluokkalaisilla on 19, ja yläkuoluiässä oppituntien määrä viikossa kasvaa 30:een. Toki tunteihin pitää laskea mukaan läksyt eli omatoiminen opiskelu virallisten koulutuntien ulkopuolella.

Suomalainen peruskoulu on menestynyt lukuisissa kansainvälisissä vertailuissa hyvin ja aivan aiheesta koulujärjestelmäämme on käyty tutustumassa useista maista. Perusopetus ei ole kuitenkaan säästynyt viime vuosina muutospaineilta, pikemminkin päinvastoin. Monissa kunnissa niukkenevien voimavaroin on kyettävä järjestämään ajanmukaista ja nykyaikaista opetusta.

Opetussuunnitelmien muutaman vuoden takaisella uudistamisella pyritään vaikuttamaan siihen, että suomalaisten lasten ja nuoret taidot ovat hyvät kansainvälisessäkin tarkastelussa. Opetushallituksen ohjeistuksessa koulujen työtavoista todetaan, että valittujen opetusmenetelmien ja työtapojen tulee virittää oppilaiden halua oppia.

Yksi tärkeimmistä peruskoulun tehtävistä on juuri synnyttää ja vahvistaa aitoa motivaatiota uuden oppimiselle. Opiskeluinto on paljon tärkeämpää kuin se, saako jonkin oppiaineen yksittäisestä kokeesta arvosanaksi yhdeksän tai seitsemän.

Kaikkia keinoja motivaation kasvattamiselle on hyvä pohtia ihan opettajanhuoneesta lähtien: Onko opettajilla suotuisa, hyvä ilmapiiri innostavalle kasvatustyölle? Onko opettajilla itsellä intoa luoda uuden oppimisen ilmapiiriä? Opettajien kasvatuksellista työtä ei voi liikaa arvostaa. Heillä on suuri vastuu nuorten suomalaisten tulevaisuudesta.

Toisaalta iso merkitys peruskoululaisen opiskelun motivoimisessa on myös kodeilla. Peruskoulun aloittavalle lapselle ensimmäinen lukuvuosi tarkoittaa merkittävää elämänmuutosta. Tässä muutoksessa vanhempien tuki on ensiarvoisen tärkeää. Koulutyöstä ja koulusaavutuksista on hyvä olla aidosti kiinnostunut. Ehkä muutaman kouluvuoden jälkeen nuoria kannattaa muistuttaa kuitenkin siitäkin, että oppiminen ei tapahdu itsekseen. Omien taitojen karttuminen ja uusien asioiden omaksuminen vaatii työtä.

Elinikäisestä opiskelumotivaatiosta on suuri hyöty peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen päättymisen jälkeen. Nykyaikainen työelämä – alalla kuin alalla – vaatii jatkuvasti uuden oppimisen intoa.

Aikaisempaa tärkeämpi rooli peruskoululla on myös hyvin yksinkertaisten elämäntaitojen opiskelussa ja omaksumisessa.

Parhaimmillaan koulu vahvistaa nuoren itseluottamusta sekä auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa. Elämäntaidoiksi voidaan laskea myös psykologiset taidot tulla muiden ihmisten kanssa toimeen tilanteessa kuin tilanteessa. Vaikka on kuinka hyvä vaikkapa biologiassa, eteneminen työuralla voi olla vaikeaa, mikäli ihmissuhdetaidoissa on paljon parantamisen varaa.

Eräänlainen elämäntaitojen koetinkivi on kaveripiirin muodostaminen koulussa heti ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kaveripiirillä on suuri merkitys lapselle koulussa viihtymiseen ja kokonaisuutena kouluintoonkin.

Hannu Lehto