Tom Stenman sai buddhismista apua päihdeongelmaansa

Kokkolalainen Tom Stenman tunnetaan muun muassa The Refreshments, Mental Market ja The Phonies, Tom Stenman & The People Of Yxpila-yhtyeiden solistina ja tekstintekijä. Musiikin Tomppa löysi veljiensä avittamana 70-luvun lopulla, kun veljet esittelivät kilvan pikkuveljelle eri bändien levyjä.

– Asuttiin silloin Hakalahdessa. Veljet ostelivat levyjä ja soittivat niitä minulle. Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Sex Pistols kolahtivat. Eka bändiviritelmä taisi olla Ralf Finnen kanssa, soitin silloin rumpuja. Jossain vaiheessa siirryin rumpusetin takaa perkussiota soittamaan ja opiskelin hommaa tosissani muutaman vuoden.

Lyömäsoittajan tontilta Tomppa siirtyi solistin paikalle, kun tapasi kitaristi Risto Lehtomaan 30 vuotta sitten. Laulaminen ei ollut mielekästä, vaikka moni kehui miehen ääntä ja laulutaitoa.

– Ristoon tutustuin, kun hän oli töissä Isokadulla Antikvariaatti Agathassa. Ostelin sieltä levyjä ja kävi ilmi, että meillä on samanlainen musiikkimaku. Aloimme tekemään yhdessä biisejä… Risto sävelsi ja minä tein tekstejä. En mitenkään tietoisesti aloittanut lauluhommaa, kun se oli nuorempana minulle vastenmielistä puuhaa. Lauleskelin kyllä itsekseni ja sain koulussa aina hyviä numeroita laulamisesta ja kehuja, että ääneni on hyvä. Kun Riston kanssa sitten perustimme The Refeshments-yhtyeen huomasin, että olinkin vaivihkaa alkanut solistiksi ja laulaminen tuntui luontevalta, Tom muistelee.

Tom Stenmanin komean äänen ja vaikuttavan lavapreesensin lisäksi miehen tekstit pysäyttävät. Miehen tekemä lyriikka on enemmän kuin vain sanoja sanojen perään, joissa on riimit kohdallaan.

– Eletty elämä ja sen eri tapahtuman ovat varmasti vaikuttaneet teksteihini, Tomppa sanoo.

– Veljeni kuoli kuin olin teini, se on vaikuttanut elämääni monella tavalla. Lisäksi jo parikymppisenä läträsin viinan kanssa ihan tosissaan, mukana oli myös mielialalääkkeitä ja kaikkea muuta roinaa. Tähän päälle, kun lätkäistään vielä ADHD, joka minulta on diagnosoitu, oli meininki aika totaalista. Olen luonteeltani sellainen, että kun jotain tehdään, tehdään se täysillä ja näissä alkoholi asioissa se ei tiedä hyvää. En tosin ole koskaan kirjoittanut mitään dokumenttilyriikka omasta elämästäni, mutta kai kaikki kokemukseni puskevat jotenkin teksteihini.

Tekstintekijänä Tom sanoo maalailevansa mielellään erilaisia mielikuvia ja sellaisia maailmoja, jotka vievät kuulijan ihan uusin paikkoihin. Stenmanin teksteissä (arkipäiväistäkin) asiaa tarkastellaan usein ihan uudesta, yllättävästä näkövinkkelistä.

– Tykkään käyttää teksteissä esimerkiksi vastakohtia tehokeinona. Kun onnistuu luomaan illuusion jostain tietystä asiasta, on teksti mielestäni hyvä. Ja kun teksti tuntuu siltä, että sen täytyy olla totta, on teksti erinomainen.

Tom Stenman on laittanut korkin kiinni jo kauan sitten ja isona apuna oli buddhismi. Tom kertoo, että etsi ensin jonkinlaista ulospääsyä päihdeongelmastaan kristinuskon avulla, mutta siitä ei apua ollut.

– Kristinusko on käyttöjärjestelmä, mikä ei toimi synkassa todellisuuden kanssa. Olen aina lukenut paljon ja löysin buddhismin lukemalla Jungia (sveitsiläinen psykiatri ja analyyttisen psykologian perustaja). Buddhismi antoi minulle rauhan sekä pelottoman olon.

Tom Stenman on toiminut päihdeongelmaisten apuna kokemusasiantuntijana sekä psykiatrisen sairaanhoidon ihmisoikeustarkkailijana.

– Minulle ehti kyllä kertyä kokemuksia päihderiippuvuudesta ja psykiatrisesta sairaanhoidosta, mistä on ollut hyötyä noissa hommissa.

– Olen Suomen ensimmäinen kokemusasiantuntija, jolle on maksettu kuukausipalkkaa ja olen päässyt näkemään siinä hommassa vaikka mitä… olen vieraillut monessa mielisairaalassa, tavannut lääkäreitä sekä päättäjiä ja käynyt luennoimassa yliopistoissa. Nyt olen lähdössä opiskelemaan lähihoitajaksi ja aion erikoistua päihdepuolelle. Uskon, että kaikista omista kokemuksistani on hyötyä ja voin jeesata niitä, jotka apua tarvitsevat. Itse sain oman päihdeongelmaani paljon apua monilta ihmisiltä. Olen ikuisesti kiitollinen heille siitä, Tomppa kiittää.