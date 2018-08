Lohtajalaisen Ranta-Niemelän tilan lampaat huolehtivat rantamaisemista Harrbådassa - katso video



Avoimet rantaniityt katoavat maisemasta, jos ei jotain tehdä, toteaa Kokkolan kaupungin ympäristösihteeri Juhani Hannila.

– Matalat lahdet ruovikkoituvat, rehevöitymisen myötä, mutta myös maankäyttömuotojen muuttuessa. Laidunnus loppui joskus 60-luvulla ja sen jälkeen umpeenkasvaminen on tapahtunut todella nopeasti.

90-luvun alussa Rummelön ja Harrbådan lintuvesien suojelualueella niityt olivat kasvaneet lähes umpeen ja pesivät kahlaajalajit olivat käytännössä kadonneet alueelta.

Kokkola oli ensimmäisten joukossa hyödyntämässä lampaita ja ylämaankarjaa luonnonhoitoon.

– Se on erinomainen tapa hoitaa rantaniittyjen maisemointi. Rantaluonto hyötyy ja samalla tuetaan maataloutta elinkeinona.

Hannila arvelee, että lampaiden käyttö luonnonhoitoon on osittain pelastanut lammastalouden Suomessa.

– On hienoa, että Kokkolan alueeltakin löytyy nykyään useampi lammastila ja saamme eläimet rantaniityille läheltä. Kun aloitimme tämän työn, ei Kokkolassa ollut ainuttakaan tilaa, josta olisi saanut eläimiä luonnonhoitoon.

Kokkolassa luonnonhoitokohteita on useita, Rummelön ja Harrbådan lisäksi muun muassa Elbassa, Laajalahdessa, Tankarissa, Kallskärrevelnissä, Trullögrundissa, Poroluodonkarissa, Lohtajan Alaviirteenlahdella, Vattajalla ja Kalarannassa.

Rummelön ja Harrbådan aluetta on tänä kesänä laajennettu Hopeakivenlahden suuntaan.

– Lisää luonnonhoitokohteita tulee, tai ainakin haemme sopivia kohteita koko ajan, sanoo Hannila.

Nelijalkaisia ”puutarhureita” on töissä Kokkolassa useampi sata. Suurin osa on lampaita, Laajalahdessa Metsähallituksen 40 hehtaarin aluetta hoitaa ylämaankarja.

Ylämaankarjaa on totuttu näkemään myös Harrbådan ja Rummelön alueella, mutta tänä kesänä alueella laiduntaa ainoastaan lampaita, kun ylämaankarjan omistaja luopui maatalouden ympäristösopimuksesta Kokkolassa.

Viljelijä voi hakea Ely-keskukselta ympäristösopimusta esimerkiksi maisemanhoitoon luonnonlaitumille.

– Tila sijaitsee Alajärvellä. Heille kävi liian työlääksi käydä pitkän matkan päästä korjaamassa aitoja ja hakea karkailevia eläimiä, sanoo Hannila.

Sopimus siirrettiin lohtajalaiselle Ranta-Niemelän lammastilalle.

– On erittäin hyvä, että tällainen tuki on maatiloille olemassa, Hannila sanoo.

Lammastilalta on parhaillaan maisemanhoitotöissä reilut seitsemänkymmentä lammasta.

– Maatalouden ympäristonhoitosopimuksessa tehdään hoitosuunnitelma ja siinä määritetään vuosittaiset hoitotoimenpiteet sekä lampaiden määrä erityyppisillä maisema-alueilla lampaiden määrä, selvittää Leila Niemelä.

Niemelät pyörittävät luomutilaa ja luomulampaille rantaniityillä laiduntaminen sopii hyvin.

Maisemanhoito on olennainen osa tilan toimintaa. Tilalla on 250 uuhta ja suurin osa laiduntaa rantaniityillä.

– Meillä on suomenlampaita. Alkupeäisrotuna ne viihtyvät erinomaisesti monipuolisilla luonnonlaitumilla. Pellot jäävät meillä nurmituotantoon.

Niemelä sanoo, että maisemalaidunnukset ovat tilalle yksi tulonlähde.

– Osa tuesta menee kiinteisiin kuluihin ja hoitotoimenpiteisiin, osa jää itselle.

Niemelät asuvat meren rannalla ja ovat itse kokeneet käytännössä, millainen merkitys maisemalaiduntamisella on.

– Ranta kasvoi umpeen ja kesällä ei tuvan ikkunasta nähnyt merta lainkaan. Aluksi vuokrasimme lampaita kesäksi, puskat hävisivät ja merinäkymä aukesi taas.

Ilahtuneena Niemelä on seurannut millainen vaikutus maisemalaiduntamisella on myös luonnonhoitokohteissa.

– Meillä on kohteita, joissa maisemalaidunnusta on tehty useamman vuoden ajan. Maassa on vahva siemenpankki ja on ihanaa nähdä, miten sieltä nousee esiin uusia kasveja, kun ruovikko saadaan hoidettua pois.

Rummelöhön pesivät kahlaajalajit, muun muassa töyhtöhyyppä, punajalkaviklo, tylli, isokuovi, suokukko ja meriharakka, palasivat nopeasti rantaniityn siistiydyttä.

– Kyllä luonnonhoidolla on vaikutusta, toteaa Juhani Hannila.