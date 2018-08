Henkilöetsintää ja esineiden löytämistä - Lohtajan Palveluskoiraharrastajat ry:n toiminta perustuu tosielämän tarpeisiin



Henkilöetsintäharjoituksissa ihminen piiloutuu metsään maastopeitteen alle. Kuvassa Jenni Palolan Xepe-koira harjoittelee palveluskoirataitojaan. Venla Tastula

Venla Tastula

Pieni, mutta pippurinen. Sellaiseksi yhdistyksen puheenjohtaja Jenni Palola kuvailee Lohtajan Palveluskoiraharrastajat ry:tä. Tänä vuonna seura, joka kulkee myös nimellä Lohtajan Pahat, täyttää 25 vuotta.

– Seurassamme on reilu viitisenkymmentä jäsentä. Aktiivista toimintaa on saatu pienellä porukalla aikaiseksi, kertoo Palola.

Seuran toiminta koostuu koirien tottelevaisuuskoulutusten lisäksi erilaisten kokeiden järjestämisestä. Niihin kuuluu muun muassa jäljestystä, henkilöetsintää ja esine-etsintää. Painotus on kilpailu- ja harrastustoiminnassa, mutta juuret löytyvät arkielämästä.

– Toiminta perustuu tosielämän tarpeisiin, esimerkiksi henkilöetsintään tai hukkaan menneiden esineiden löytämiseen. Palveluskoiratoimintaa ei kuitenkaan pidä sekoittaa pelastuskoiratoimintaan. Jossain määrin voimme olla viranomaisten avuksi, mutta pelastus- ja palveluskoiratoiminta on nykyisin eriytynyt, sanoo Palola.

Vaikka seuran toiminta on kilpailumuotopainotteista, kaikilla ei ole tähtäimessä kilpailuihin osallistuminen. Kun maastokokeita järjestetään Lohtajalla pari kourallista vuodessa, tottelevaisuuskoulutusharjoituksia järjestetään aina tiistaisin.

– Koulutamme omia ja toistemme koiria. Tärkeintä on, että koira on perushallinnassa. Koetoiminta on sitten palveluskoiria varten ja mittaa koiran ja ohjaajan yhteistyötä sekä koiran jalostuksellisia ominaisuuksia, toteaa Palola.

Tottelevaisuuskoulutus on kaikille avoin, eikä harjoituksiin osallistumiseen ole vaatimuksia. Palveluskoirakokeisiin voi sen sijaan osallistua vain palveluskoiraoikeuden omaava rotu, joita tällä hetkellä on reilu kuusikymmentä.

– Oikeuksia eri roduille voi hankkia. Fysiologisia vaatimuksia kuitenkin on, sillä koiran pitää esimerkiksi pystyä hypätä metrinen este, Palola selventää.

Viimeaikoina julkisuudessa on ollut esillä useita koirien hyökkäyksiä. Palveluskoiraoikeuden omaavia koiria ovat perinteisesti muun muassa paimenkoirat, mutta joukossa on myös taistelukoiriksi kutsuttuja rotuja. Palolan mukaan haastaviakin rotuja on saatu koulutuksella käyttövalioiksi asti ja tottelevaisuuskoulutuksesta on apua koiran hallinnassa.

– Ihan taatusti on apua. Aina on kyse eläimestä, eikä milloinkaan voi olla varma, mutta mitä enemmän näkee aikaa ja vaivaa, sitä enemmän se lisää koiran ja ohjaajan yhteistyötä ja hallintaa tilanteessa kuin tilanteessa. Koulutus lisää myös koiranlukutaitoa ja varmuutta toimia.

Seuran harjoittelupaikkana toimii Houraatin kuntoradan alkupiste, joka otettiin käyttöön muutama vuosi sitten. Uudella kentällä toiminta on ollut sujuvaa.

– Kokkolan kaupunki osoitti meille harrastusalueen ja on tukenut toimintaa. Se ei ole estänyt kuntoradan perinteistä käyttöä. Kenttää on paranneltu ja ympärille saadaan muun muassa uusi aita kaupungin sponsoroimana, kiittelee Palola.

25-vuotista toimintaa seura juhlistaa 22.9., kun Houraatissa järjestetään tapahtumapäivä. Palolan mukaan luvassa on muun muassa toiminnan esittelyä, leikkimielinen match show -näyttely, jossa on myös palveluskoiraluokka sekä koiravalokuvausta, pop up -kahvila ja erilaisia myyntikojuja.

– Meillä on paljon koira-aiheista osaamista jäsenistössä. Hieno päivä on tulossa.