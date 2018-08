Koivuhaan R-kioski lopettaa elokuun lopussa – taustalla kannattamattomuus



Koivuhaan R-kioskin toiminta loppuu elokuun lopussa. Samalla alueelta poistuu osa palveluista. Markku Jokela

Laura Läspä

Kokkolan Koivuhaan R-kioskin toiminta loppuu tämän kuun lopulla. Ovensa 27.8. sulkevan kioskin kohtalo on ollut tiedossa jo keväästä lähtien, kertoo R-kioskin Pohjois-Suomen aluejohtaja Niko Lassila.

– Harmi, että kioski Koivuhaasta loppuu. Kioskin mukana poistuvat myös tietyt palvelut, Lassila kertoo.

R-kioski on ollut monelle koivuhakalaiselle mieluinen asiointipaikka jo pitkään. Ostosten teon lisäksi kioskilla on käyty kahvittelemassa ja vaihtamassa kuulumisia. Harmitusta ja kysymyksiä on herättänyt myös Postin palveluiden mahdollinen poistuminen alueelta.

Koivuhaan R-kioskin lopettamisen syyksi Lassila kertoo heti sen kannattamattomuuden. Vuoden 2016 alussa vapautuneet kauppojen aukioloajat ovat ajaneet osan kioskeista ahtaalle.

– On totta, että joillain alueilla, kuten Koivuhaassa, myynti on laskenut. Mutta samalla joillain alueilla myynti ja asiakasmäärät ovat olleet nousussa, Lassila kertoo.

