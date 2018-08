Merenkuluntarkastus epäilee M/s Mässkärin päällikön pätevyyttä



Pietarsaaren edustalle uponneen vesibussin tutkinnassa on tullut ilmi uusia epäilyjä. Markku Jokela

Pirkko Högkulla

Merenkulkuviranomaisen mukaan vesibussi M/s Mässkärin päällikkönä uppoamishetkellä toimineella henkilöllä ei tämän hetken tiedon mukaan ollut pätevyyttä kuljettaa alusta.

– Kuljettajankirja näyttää puuttuvan - tai sitä ei ainakaan ole löydetty. Olemme tuloksetta etsineet kyseistä kuljettajankirjaa arkistosta koko päivän - muiden M/s Mässkärin kippareiden kirja sieltä kyllä löytyy. Vanhankin kuljettajankirjan olisi pitänyt tulla esille viimeistään vuoden 2002 kohdalla, jolloin kaikki pätevyyskirjat piti uusia, huomauttaa merenkulkutarkastaja Tomas Lindström.

Tutkinnan kannalta kuljettajankirjan puuttuminen merkitsee tutkinnanjohtajan mukaan sitä, että myös aluksen omistajia, ainakin toimitusjohtajaa, epäillään merikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyönnistä.

– Kipparia on kerran kuultu, nyt tulee uutta kysyttävää pätevyyskirjan puuttumisesta. Lisäksi sivullisen kertomus tapahtumasta on avannut uusia tutkimusuria. Asia ei siis olekaan aivan niin yksinkertainen miltä alussa vaikutti. Onnettomuuden syy on kyllä vahvistettu, kertoo kapteeniluutnantti Jari Nieminen Länsi-Suomen merivartioston rikostorjuntayksiköstä.

Kuulustelut saataneen päätökseen ensi viikolla ja koko esitutkinta kuukauden sisällä.

Vesibussi upposi 2.8. kun ylikuumentunut pakoputki sulatti muovin sen ympäriltä. Jäähdytys ei toiminut, koska venttiiliä ei avattu. Matkustajia oli 25, joista seitsemän lasta. Kaikki saatiin pelastettua.

Kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä, kuljettajan koulutus, kolme kuukautta meripalvelua kansi- tai koneosastossa tai palvelua huviveneellä tai huvialuksella, jonka pituus on yli 10 metriä ja koneteho yli 50 kW. Kuljettajankirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä mm. matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen I-alueen nimetyllä ja rajatulla alueella.

