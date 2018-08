Lukijan mielipide: Sote joutaa äänileikkuriin - Soitessakin käytännössä kaikki valta Kokkolalla



Kirjoittaja pohtii vallanjakoa muun muassa Soitessa.

Kokeneet lääketieteen asiantuntijat Arto Alanko ja Sakari Alhopuro esittävät erään ratkaisun sote-uudistuksen toteuttamiseksi vielä tällä vaalikaudella: ”Maakuntakuntayhtymien valtuustot tulee valita vaaleilla ja turvata kaikille kunnille edustus valtuustossa. Hallituksen esityksessä valta kasautuu suurten kaupunkien edustajille.” (Keskipohjanmaa+ 4.8.)

Mitä vikaa on vastikään perustetuissa vapaaehtoisissa kuntayhtymissä, paitsi että niissäkin valta keskittyy suurimmalle kunnalle, ellei sitä rajoiteta äänileikkurilla?

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan ”yksitasoista kuntayhtymämallia ei ainakaan lähtökohtaisesti ole pidettävä poissuljettuna vaihtoehtona”. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi ”siihen, ettei noudatettava päätöksentekojärjestelmä anna yksittäiselle kunnalle yksipuolisen määräämisvallan mahdollistavaa asemaa”. (PeVL 67/2014 vp.) Esimerkiksi sairaanhoitopiirien kuntayhtymiä ei ole pidetty perustuslain vastaisina (PeVL 31/1996 vp).

Soite eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä aloitti toimintansa viime vuoden alusta. Yhtymävaltuuston kokouksen 18.6. pöytäkirjan jäsen- ja äänimääräluettelosta käy ilmi, että kaikki valta Soitessa on Kokkolalla! Sillä on ehdoton enemmistö eli kaikki sanan- tai määräysvalta, vaikka sen väestöosuus on vain 61 prosenttia. Muilla yhdeksällä kunnalla on 1–2 ääntä, joilla niillä ei kuitenkaan ole lainkaan äänivaltaa.

Ääni- tai äänestysvalta on eri asia kuin äänimäärä tai -osuus. Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg on 2000-luvulla kunnallisvaalien jälkeen laskenut puolueiden voimasuhteet kunnissa (Äänestysvalta Suomen kunnissa, Analyysi vuonna 2017 valituista valtuustoista, Taulukko 24, Acta Politica Aboensia A5, Turun yliopisto 2017.)

Valta- ja voimasuhteet on tässä ja Wibergin tutkimuksissa laskettu Shapleyn–Shubikin valtaindeksillä (SSI). Lloyd S. Shapley ja Martin Shubik kehittivät sen 1954. Shapley sai vuonna 2012 taloustieteen Nobelin palkinnon, tosin eri keksinnöstä. Valtaindeksejä on muitakin, joihin voi tutustua vaikkapa Turun yliopiston Voting Power and Power Index Websitella.

Jäsenkunnat ja osajäsenkunnat valitsevat jäsenet Soiten yhtymävaltuustoon kunnan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti. Osajäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa seitsemää tuhatta (7000) asukasta kohti. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Erikoissairaanhoitolain 20 prosentin äänileikkurilla Kokkolan jäsen- ja äänimäärä laskisi 14:stä viiteen ja äänivalta vastaavasti 37 prosenttiin eli huomattavasti alle väestöosuuden. 30 prosentin äänileikkurilla jäseniä ja ääniä Kokkolalla olisi kahdeksan ja äänivalta jo 59 prosenttia eli lähellä väestöosuutta.

Kymenlaaksoon on niin ikään juuri syntynyt vapaaehtoinen maakunnallinen sote-kuntayhtymä, jonka kotipaikka on Kouvola. Yhtymävaltuuston jäsenmäärä kaksinkertaistui Carean 13:sta 26:een, millä ei ole vallanjaon kannalta mitään merkitystä. Merkitystä on vain sillä, mite äänet jakautuvat jäsenkuntien kesken.

Kuntayhtymämalli ja erikoissairaanhoitolain 17 pykälän perälauta eli 20 prosentin äänileikkuri olisi ratkaissut sosiaali- ja terveysuudistuksen perustuslailliset ongelmat ilman raskasta väliportaan hallintoa vaaleineen, josta ei tähän päivään mennessä ole tullut mitään. Kunnat voisivat vapaasti sopia muistakin äänileikkureista.

Perusterveydenhuollon menot muodostavat vain pari prosenttia kaikista sote-menoista, joten sen liittämisen erikoissairaanhoitoon ei luulisi olevan mahdotonta.

Maakuntaitsehallinto vaaleilla valittavine valtuustoineen on Suomessa puolitoista vuosisataa myöhässä. Ensimmäinen ehdotus maakuntaitsehallinnosta tehtiin säätyvaltiopäivillä vuonna 1867, ja ensimmäinen komitean tekemä lakiehdotus valmistui vuonna 1881.

Seppo Heinonen

taloustieteiden maisteri

Vantaa