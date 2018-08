Pariisissa helleaalto huipentuu 37 asteeseen: viranomaiset kehottavat naapureita pitämään silmällä vanhuksia ja sairaita

2 Lapset leikkivät suihkulähteessä ja saavat hetken helpotuksen helteestä. Etelä-Ranskan Nizzassa on ollut pitkään yli 30 astetta. SEBASTIEN NOGIER Ranskalaiset ovat totutelleet koviin helteisiin. Villeneuve-Loubet'n rannalla nainen ottaa viileän suihkun käytyään uimassa. SEBASTIEN NOGIER Previous Next

Pariisi

Patrick Le Louarn

Kun lämpömittarin elohopea kipuaa jopa 37 asteeseen, pariisilaisilla on tuoreessa muistissa kauhujen hellekesä 2003. Viranomaiset varoittavat nyt kansalaisia kuumuuden vaikutuksista etenkin ikäihmisiin ja sairasteleviin. Naapureita kehotetaan pitämään toisiaan silmällä, ja kuntien työntekijät tekevät kotikäyntejä senioreiden luo.

Sääennusteen mukaan tänään iltapäivällä kuumuus tuntuu lähes 40 asteelta. Pariisissa ilmatieteen laitoksen ilmoittamat lukemat eivät edes kerro koko totuutta. Talot ja asvaltti hohkaavat pätsikuumina. Ilmanlaatu on heikko. Metrossa on niin tukahduttavan kuuma, että vaunuun voisi ottaa vihdan mukaansa.

Vaikka lomakautena liikenne on tavallista vähäisempää, autoilua on jouduttu pakkokeinoin rajoittamaan. Juuri nyt Pariisin ainut positiivinen puoli on, että parkkipaikka löytyy hetkessä.

Takana on pitkä ja rankka kesä, sillä Ranskassa päästiin nautiskelemaan 25 asteen hellelukemista jo toukokuussa. Kolmekymmentä astetta ylittyi Pyreneitten kupeessa kesäkuun alussa. Siitä lähtien lämpöaallot ovat kierrelleet maan joka kolkassa. Tämänhetkisissä hirmulukemissa eli 32–38 asteessa on parin viikon ajan kärvistellyt koko maa Bretagnen niemimaata lukuun ottamatta.

Supermarketissa keski-iän ylittänyt madame puuskuttaa hankkiessaan ilmastointilaitetta.

– Asumme kaupungin asunnossa ja ikkunat ovat suoraan etelään. Vaikka ikkunaluukut ovat kiinni koko päivän, sisällä on yli 30. Ukko on pihistellyt, mutta nyt ostan ilmastointilaitteen, sanoipa se mitä hyvänsä!

Kesällä 2003 sai surmansa jopa 15 000 ihmistä

Edellinen raju, kolmisen viikkoa kestänyt helleaalto vuonna 2003 aiheutti noin 15 000 ihmisen kuoleman. Heistä valtaosa oli ikäihmisiä. Vanhuksia löydettiin menehtyneinä kodeistaan. Hautaustoimistoilla ei ollut kapasiteettia säilyttää vainajia. Kunnat joutuivat järjestämään väliaikaisia ruumishuoneita.

Draamasta otettiin opiksi ja kunnille laadittiin ohjeet helleajan toiminnasta. Kuntien on järjestettävä kotikäyntejä vanhusten luo. Palolaitokset, poliisit, eri järjestöt ja kunnan henkilöstö vievät ikäihmisille vettä ja tarvittaessa ruokaa. Jos kotikäynnin yhteydessä havaitaan ongelmia, henkilö kuljetetaan sairaalaan tai terveyskeskukseen.

Usein myös naapureita pyydetään valvomaan, että kaikki sujuu normaalisti.

Televisiossa pyörii jatkuvasti tietoiskuja, kuinka selviytyä mahdollisimman helpolla superkuumista. Tietoiskuissa muistutetaan, että omaisten, tuttavien tai naapureiden on otettava yhteyttä vanhukseen useita kertoja päivässä. Suurkaupunkien sosiaalityöntekijät ja humanitääristen järjestöjen henkilökunta jakavat päivittäin asunnottomille vesipulloja ja ruokaa.

Sairaalat ja pienet konepajat kovilla

Helleaallosta johtuen sairaalat ovat täpötäysiä. Vuodepaikkoja ei enää ole ja heikkokuntoisiakin potilaita makuutetaan käytävillä ja odotushuoneissa, joihin mahdollisuuksien mukaan on asetettu tuulettimia ja ilmastointilaitteita.

Ensiapulääkäreiden yhdistyksen puheenjohtaja Patrick Pelloux selvitti televisiouutisissa:

– Todellisuudessa olemme jo ylittäneet kapasiteettimme rajat, ja jos kuuma jatkuu tai uusi helleaalto saapuu lähiaikoina, siitä tulee katastrofi.

Terveydenhoitoalan lisäksi etenkin pienteollisuuden työntekijät ovat helisemässä. Kevytrakenteisissa halleissa ei ole ilmastointia eikä edes yhtä viileämpää huonetta. Työehtolaissa sanotaan, että 33 asteen lämpö saattaa aiheuttaa terveysriskejä, mutta pykälissä ei ole määräystä, koska työt on lopetettava. Mediassa on kerrottu lukemattomien pienpajojen joutuneen lopettamaan toimintansa, koska kojeet ja laitteet eivät ole kestäneet kuumuutta.