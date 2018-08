Pääkirjoitus: Yksi asia Keski-Pohjanmaalla on liikenteessä huonommin kuin Helsingissä



Nämä liikennemerkit on hyvä huomioida normaaliakin tarkemmin lähipäivien aikana. Maisa Järvela

Jälleen on se aika vuodesta, jolloin liikenteessä kannattaa olla erityisen varovainen. Keski-Pohjanmaallakin peruskoulu alkaa porrastetusti huomisesta alkaen, joten pieniä liikkujia on pian kaduilla huomattavasti kesäviikkoja enemmän.

Vakuutusyhtiön alkukesällä koululaisten vanhemmille suuntaaman kyselyn perusteella koululaisliikenteessä ongelmallisimmiksi asioiksi paljastui pimeänäkyvyys, koululaisten arvaamattomuus liikkumisessa sekä koulujen pihojen vanhemmillekin tuntemattomat liikennejärjestelyt.

Varsinainen pimeänäkyvyys ei ole ongelma ihan vielä, mutta kyllä vaatetuksella voidaan vaikuttaa tielläliikkujien näkymiseen valoisan aikanakin. Mitä enemmän kirkkaanväriset ulkovaatteet ovat suosiossa, sitä paremmin kulkijat huomataan ratin takaa. Jos koululainen pohtii vaatekaupassa, haluaako keltaisen vai harmaan ulkotakin, vanhempi voi liikenneturvallisuussyistäkin suositella keltaista.

Kunkin autoilijan kannattaa nyt pohtia hetken, miten hyvin – tai huonosti – reilun metrin mittainen nuori koululainen näkyy ratin takaa.

Ensimmäisiä kertoja yksin teillä liikkuvien arvaamattomaan käytökseen voi vaikuttaa vain valistamalla. Kouluun ei pidä koskaan lähteä niin kiireellä, että liikennesäännöt unohtuvat matkalla. On hyvä muistaa, että lasten tilannearviointi liikenteessä ei ole lähelläkään aikuisten tasoa. Lapset eivät osaa analysoida esimerkiksi äänen perusteella autojen tulemista, kuten aikuiset tekevät luonnostaan. Lasten tarkkaavaisuuteen liikenteessä heijastuu varmasti myös jännitys ensimmäisistä koulupäivistä.

Koulupihojen liikennetapojen muodostuminen on koulun henkilökunnan, oppilaiden ja oppilaiden vanhempien yhteistyön tulos. Koulun tulee tarvittaessa informoida koteja, minne koululaisen voi jättää ja mistä hänet hakea, jotta esimerkiksi välituntitoiminta ei häiriinny.

Kuntien vastuulla liikenneturvallisuudessa on muun muassa liikennemerkkien ja -maalausten ajantasalla pitäminen. Esimerkiksi Kokkolassa muutama viikko sitten useiden koulujen läheisyydessäkin maalatut suojateiden maalaukset ovat yllättävän nopeasti tummuneet kumirattaiden alla.

Vaikka pienissä kaupungeissa ja maalla liikenne on rauhallisempaa kuin esimerkiksi Helsingin ympäristössä, silti isompien kaupunkien liikennekulttuurissa on yksi opittava asia keskipohjalaisilla autoilijoillakin: Suojatielle astuvien väistäminen. Isoissa kaupungeissa autoilijat pysähtyvät huomattavasti keskipohjalaisia herkemmin suojatien eteen, kun jalankulkija on astumassa tien yli.

Hannu Lehto