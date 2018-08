Oulun poliisin tehovalvontaan tarttui tavallista enemmän rattijuoppoja



Seppo Kangas

Ylivieska

Oulun poliisilaitoksen suorittamassa valtakunnallisessa rattijuopumusvalvonnassa poliisipartiot puhalluttivat yhteensä 2 926 autoilijaa ja yhdelle suoritettiin huumepikatesti. Puhaltaneista seitsemän puhalsi sellaiset lukemat mittariin, joka perusteella heitä epäillään rattijuopumuksesta ja viisi törkeän rattijuopumuksen lukemat.

Lisäksi mittari värähti 47 autoilijalla, mutta lukema jäi alle rangaistavuuden.

Puhallutetuista siis 0,41 prosentin epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen. Vuosittaisessa rattijuopumustutkimuksessa prosenttiosuus on ollut pienemmillään 0,11 prosenttia vuonna 2012 ja suurimmillaan 0,25 vuonna 1990. Rattijuoppojen määrässä on pientä vaihtelua eri vuosina, mutta se on vakiintunut 0,11 ja 0,14 välille viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

– Rattijuopumustutkimukseen verrattuna tulosta ei voi pitää hyvänä ja lisäksi suuri määrä törkeässä ajokunnossa ajaneita huolettaa, toteaa liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen.

Tehovalvonnan alkaessa poliisilaitos tiedotti valvonnasta, kuten myös teemasta tiedotettiin valtakunnallisesti. Valvonta keskitettiin kesämökkiliikenteeseen, koska mökkeilyyn liittyvässä liikenteessä ei aina muisteta, että autoilun ja päihteiden yhdistäminen on todellakin huono asia. Alkoholin kulutus myös muutoinkin tahtoo lisääntyä Suomessa kesän aikana, mutta autoilu ei valitettavasti vähene samassa tasossa.

Viime keväänä Oulun poliisilaitoksen konstaapelit puhalluttivat kahden päivän aikana piirun alle 2 500 autoilijaa. Näiden joukosta löytyi yhteensä kaksi kuljettajaa, joita epäillään rattijuopumuksesta. Se tarkoittaa 0.08 prosentin osuutta kuljettajista. Tuolloin valvonta kohdistettiin pääsääntöisesti aamuliikenteeseen.