Jannika B on mukana Nuori Menestyjä -aluefinaalissa – tästä ohjeet kokkolalaislähtöisen muusikon äänestämiseen



Kokkolalaislähtöinen Jannika B vuonna 2015. Juha Sallinen

Emilia Kallioinen

Kokkolalaislähtöinen muusikko Jannika B, omalta nimeltään Jannika Wirtanen os. Bergroth, on ehdolla tämän vuoden Nuori Menestyjä -aluefinaalissa.

Kokkolan Nuorkauppakamari on asettanut kilpailuun ehdolle Wirtasen, joka on tehnyt määrätietoisesti töitä oman uransa eteen. Samaan aikaan hän on voittanut useita esteitä niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisestikin. Wirtanen on kertonut avoimesti kokemastaan masennuksesta, ja edistänyt näin yhteiskunnallista keskustelua vaikeasta aiheesta. Musiikillista uraansa hän on muun muassa kehittänyt perustamalla oman levymerkin.

Nykyisen asuinpaikkansa mukaisesti on hän kilpailussa yksi Itä-Suomen alueen ehdokkaista. Aluefinaalin voittajat ratkaistaan yleisöäänestyksellä. Omaa suosikkiaan voi äänestää täältä. Äänestää voi minkä tahansa alueen ehdokasta omasta asuinpaikasta riippumatta keskiviikkoon 22.8.2018 asti.

Nuori Menestyjä on 18–40-vuotias Suomen kansalainen ja uuden sukupolven esikuva. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin kotimaista osaamista sekä tehdä näkyväksi positiivisia ja innostavia esimerkkejä johtajuudesta ja henkilökohtaisesta menestymisestä. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1990.

Kilpailun kansalliset voittajat valitsee tuomaristo, joka koostuu suomalaisista yhteiskunnallisista vaikuttajista sekä Suomen Nuorkauppakamareiden edustajista. Voittajat osallistuvat kansainväliseen TOYP – Ten Outstanding Young Persons of the World -kilpailuun.