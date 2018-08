Kalajoella maastopalo



Tiina Ojutkangas, Emilia Kallioinen

Kalajoella paikannettiin maastopalo tiistaina aamulla.

Jokilaaksojen pelastuslaitos arvelee, että maasto on syttynyt salamaniskusta jo viime viikkoisten ukkosten aikana. Palava aarin kokoinen alue on noin 150 metriä metsäautotieltä.

Tällä hetkellä metsässä on jälkisammutusvaihe käynnissä. Tilanne on hallinnassa ja paikalla on yksi sammutusyksikkö sekä yksisäiliöyksikkö.

// Maastopalon paikkakuntatieto korjattu kello 10.20, lisätietoja palosta lisätty kello 10.33 7.8.2018, //