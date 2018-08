Tiina Ojutkankaan kolumni: Perheen köyhyys jättää lapsen ulkopuolelle



Tiina Ojutkangas

Koulun alkaminen on monessa perheessä ja lapsen elämässä ilon ja riemun aikaa. Pieni ekaluokkalainen on suuren kynnyksellä: Tarjolla on kavereita, ihana opettaja, oppimisen iloa.

Kunpa pikkuihmisen odotukset täyttyisivät tai ainakaan elämän raadollisuus ei lannistaisi toiveikkuutta ihan heti. Kaikille ihmisille elämä ei ole pelkkää riemua lapsenakaan.

Uuden repun hankkiminen, penaali, kouluvaatteet ja muut tykötarpeet ovat osa valmistautumista ja joukkoon kuulumista, eivät pelkkää tavaraa. Jeesustelu siitä, miten vähällä ennen tultiin toimeen, ei johda mihinkään.

Ehkä ostoslistalla on ensimmäinen oma puhelinkin. Koulupäivän jälkeen on tärkeä soittaa äidille tai isälle ja kertoa, että kotiin on tultu, välipala syöty ja saako mennä kaverin kanssa ulos.

Yläasteelle siirtyminen saattaa merkitä kokonaan uutta koulua, luokkakavereita ja opettajia sellaisessa elämänvaiheessa, jossa lapsuus vaihtuu nuoruudeksi ja elämää ravisuttavat monenlaiset muutokset ja epävarmuudet.

Viimeisimmän tulonjakotilaston mukaan noin kymmenesosa lapsista elää pienituloisissa perheissä. Köyhissä suomalaisperheissä eläviä lapsia on noin 100 000.

Puhelu Mannerheimin Lastensuojeluliittoon vahvistaa käsityksiä köyhyyden vaikutuksesta.

Johtava asiantuntija Esa Iivonen sanoo, että köyhyys on keskeinen eriarvoisuutta aiheuttava tekijä lasten elämässä. Asiantuntijan mukaan lapsiperheiden köyhyydellä on laaja-alaiset seuraukset, jotka voivat kantaa pitkälle elämään.

Tutkimuskin todistaa, että lapset tunnistavat hyvin nuorena "menestyksen" ulkoisia tunnusmerkkejä. "Lapset eivät pääse pakoon aikuisten kulutuskeskeistä elämää", arvioi Esa Iivonen.

Pelastakaa lapset ry on tehnyt kyselyn lasten kokemasta köyhyydestä. Kun lapsi kokee, että ei pysty harrastamaan, voi osallistua kavereiden juhliin ja ostaa lahjoja tai lähteä luokkaretkelle, ei kokemusta sovi vähätellä.

Tutkimuksissa tulee esiin, että köyhyys lisää myös riskiä joutua kiusatuksi. Taloudellinen eriarvoisuus voi johtaa syrjimiseen, ryhmästä ulos sulkemiseen ja kiusaamiseen.

Lasten hyvinvointiin vaikuttaa merkittävällä tavalla se, minkälaisena muut samanikäiset lapset heidät näkevät. Samalla heikoista taloudellisista oloista tulevan lapsen mahdollisuudet muuttaa muiden hänestä muodostamaa kuvaa ovat vähäisemmät kuin parempituloisten perheiden jälkikasvulla.

Perheiden köyhyys on iso yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaiseminen ei vaikuta olevan trendikästä. Se ei nykylasten elämää kohenna, että 50-luvulla käytiin ulkovessassa ja katsottiin korkeintaan naapurin televisiota tai hiihdettiin kouluun.

Toisten ihmisten murheita on helppo vähätellä viittaamalla omaan kivikautiseen lapsuuteen tai milloin mihinkin.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntija Esa Iivonen kiteyttää puhelinkeskustelussa edellisen ajatuksen. "Lapsuutta ei voi museoida, se ei ole irrallinen saareke vaan elää ajassa. Yleisen elintason noustessa tavanomaisen elämisen taso nousee."

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Keski-Pohjanmaan Kirjapainon toimituksissa.