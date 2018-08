Helteen rajut vaikutukset: Vanhuksen asunnossa mitattiin 42 astetta, ja palvelutalo evakuoitiin sisälämpötilan vuoksi

Suurin osa Superin saamista viesteistä on koskenut vanhusten palveluasumista ja hoitolaitoksia. Jonkin verran helteestä on tullut viestejä kotihoidon puolelta. Yleisin mitattu sisälämpötila on ollut 30–33 astetta. Jukka Vuokola

Tanja Nuotio

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super sai kovimpien helteiden aikaan päivittäin kymmeniä huolestuneita yhteydenottoja helteen vaikutuksista.

Kaikkein korkein lämpötila, mitä hoitaja mittasi yhden vanhuksen asunnossa tehostetun palveluasumisen yksikössä, oli 42 astetta, Superin lakimies Merja Hyvärinen kertoo Lännen Medialle.

Eräässä palvelutalossa yksityisellä puolella Hämeessä työnantaja oli tehnyt evakuoinnin, koska sisälämpötila oli niin korkea.

Asukkaat ja työntekijät oli siirretty parinkymmenen kilometrin päässä olevaan toiseen yksikköön, Hyvärinen kertoo.

Tiedot käyvät ilmi Superin päivystävään puhelimeen heinäkuussa tulleista viesteistä.

Hyvärisen mukaan suurin osa viesteistä on koskenut vanhusten palveluasumista ja hoitolaitoksia. Jonkin verran helteestä on tullut viestejä kotihoidon puolelta. Yleisin mitattu sisälämpötila on ollut 30–33 astetta.

Työntekijöillä on ollut kova huoli vanhusten jaksamisesta

Superin mukaan työntekijöillä on ollut kova huoli vanhusten jaksamisesta. Myös omasta jaksamisesta on kannettu suurta huolta.

Kesälomiksi ei ole palkattu tarpeeksi sijaisia ja on kauhea kiire, niin työntekijöillä on ollut pelkoa, että helteellä unohtaa asioita ja tekee virheitä. Pää ei enää toimi samalla tavalla, Merja Hyvärinen kuvailee.

Superin jäsenten mukaan työnantajat eivät olleet varautuneet helteisiin millään tavalla. Työturvallisuuslaki kuitenkin edellyttää, että asioihin pitää varautua ennalta.

Vaikka hellejaksoja on ollut aiempinakin kesinä, niin etukäteen ei ole tänä kesänä mietitty ja hankittu vaikkapa viilennyslaitteita, Hyvärinen painottaa.

Korostan, että pitää varautua. Pöytätuuletin ei auta pelkästään, vaan esimerkiksi ilmalämpöpumpun asentamiset täytyy suunnitella hyvissä ajoin, ennen kuin tilanne on päällä. Investoinnit on tehtävä, että on turvallista työskennellä.

Hyvärinen muistuttaa, että kotihoidossa tulisi olla tarpeeksi työntekijöitä, niin että hoitajien tauoille jää aikaa.

Hoitajamitoitukset eivät ole kohdillaan eli loma-aikana on liian vähän porukkaa, niin taukoja ei ole ehditty pitää. Kotihoidossa pitää olla tarpeeksi työntekijöitä, että tauoille jää aikaa. Mitoituksen pitäisi olla kunnossa myös muualla kuin kotihoidossa – taukoja ei ole ehditty pitämään laitoksissakaan.

Pitäisi mennä paikan päälle eikä vaan tehdä kyselyä

Hyvärinen kritisoi, kun jäseniltä saatujen tietojen mukaan tänä kesänä työsuojeluviranomaiset ovat lähettäneet työpaikoille kyselyitä, paljonko lämpötila on hoitopaikassa.

Pitäisi mennä paikan päälle. Jos on liian kuuma, niin pitää antaa sitovat ohjeet tauoista ja laittaa ensi kesään mennessä ilmastointi kuntoon. Minusta viranomaiset nostavat kädet pystyyn.

Superin tietoon ei ole tullut liian kuumasta sisälämpötilasta aiheutuneita hoitovirheitä.

Kun muun muassa annetaan lääkkeitä, niin ei olisi ihme, jos virheitä tapahtuisi kuumissa olosuhteissa. Aivan selvästi hoitajat itse pelkäävät virheitä helteellä.

Avin mukaan osa laitoksista seuraa lämpötiloja säännöllisesti

Aluehallintovirasto (avi) tiedotti 26.7., että osa hoitolaitoksista seuraa lämpötiloja säännöllisesti.

Säännöllistä lämpötilojen seurantaa tehdään keskimäärin joka neljännessä yksikössä. Korkeimmat havaitut huonelämpötilat ovat olleet 28–34 astetta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kartoitti pitkittyneen hellejakson aiheuttamia terveysvaikutuksia alueensa maakuntien terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä.

Vastaajia oli kaikkiaan 452, joista lähes puolet ilmoitti asukkaisiin ja potilaisiin kohdistuneen helteen aiheuttamia terveysongelmia.

Lähes kaikki vastanneet ilmoittivat ryhtyneensä toimenpiteisiin, jotta helteen aiheuttamia lämpöongelmia saadaan vähennettyä: Ikkunat pidetään päivisin suljettuina ja peitetään verhoin. Iltaisin on tuuletettu läpivedolla. Vaatetusta on vähennetty ja vuodevaatteita kevennetty.

Erityisesti on huomioitu säännöllisen ja ylimääräisen nesteytyksen merkitys, rasituksen välttäminen ja hyvä perushoito. Asukkaita, potilaita ja heidän omaisiaan on tiedotettu asiasta.

THL on tiedottanut helteen vaaroista sivuillaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) lähetti 25.7.kunnille ja sairaanhoitopiireille kirjeen, jossa hän muistutti viranomaisia ja vanhustyöntekijöitä jatkuvan helteen iäkkäille ja sairaille aiheuttamista terveysriskeistä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan helteet voivat palata vielä muutamaksi päiväksi keskiviikosta alkaen.