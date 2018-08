Lukijan mielipide: Miksi voiton tavoittelu on välttämätöntä?



Lievästi sanoen harmistuneena joutuu nykyään lukemaan tarinoita ja mainoksia, missä ylistetään oman yrityksensä intoa välttää voittoa. Toisaalta useat nostavat häntäänsä paheksumalla voiton tavoittelua. Jopa hallituksen lakiesityksestä saa lukea kuinka voiton tavoittelemattomuus on rehellistä yritystoimintaa.

Miten ihmeessä tähän onkaan jouduttu? Ilmiötä ei varmaan voi ohittaa, sillä voiton välttämättömyydestä puhuvan täytyy todella sijoittaa sanansa, jotta ei joutuisi jyrätyksi. Puolustaja joutuu jossain asiassa jopa myötäilemään näitä talouden moralistien asiallisia argumentteja.

Sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomiota voittoon tai voiton tavoittelemattomuuteen, olisi kiinnitettävä huomiota kustannuksiin ja niiden välttämiseen. Järjestelmään on sisään rakennettu mekanismi asioiden portaittaisesta hoidosta. Kotitaloudet ja yritykset hoitavat oman tasapaino-ongelmansa, missä rajoitteena on luoton saanti ja sen häiriömekanismit.

Hallinto toimii demokraattiseen päätöksentekoon liittyvän verotusoikeuden kautta. Kansantalouden tasapainoa varten valitsemme eduskunnan asettamaan edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle sekä jakamaan sen tuottamat tulokset kansalaisten hyvinvoinnin tasaamiseksi.

Kaikki näyttää siis hyvältä ja hyvin hoidetulta, mutta tästä puuttuu markkinatalouden hoidon mekanismi. Markkinatalous on menetelmä, missä koko edellä mainittu moniportaisuus on hiottu yhteen häiriöiden estämiseksi. Koko rakennelman tavoite on tuottaa hyvinvointia kansalaisille ja tämä tavoite tulee sisällyttää mekanismeihin siten, että kansalaisten etu hoituu automaattisesti. Liiallinen lainsäädäntö tai diktaattorimaiset otteet eivät kuulu markkinatalouden sisältöön.

Häiriöiden hoidossa markkinatalouden alueella on kaksi kiinteää paalua – kilpailuoikeus ja voitto. Jossain vaiheessa yritykset alkavat käyttää valtaansa kuluttajan kannalta väärin. Tällaisia tilanteita varten meillä on kilpailuoikeus ja sen antamat välineet eliminoida yritysten vallan väärinkäytön ongelmat.

Tässä piti kuitenkin keskittyä voittoon. Voitto on koko järjestelmän pääkatalysaattori, apuväline, millä saadaan yritykset minimoimaan kustannuksensa ja maksimoimaan kehitystyönsä, jotta samalla maksimoisivat voittonsa. Tällöin toiminnan tuottamasta ylijäämästä jää jäljelle varoja palkanmaksuun ja tärkeitä verotuloja monen eri nimikkeen kautta. Mi-käli voiton tavoittelua ei ole, talous on laskevalla trendillä, missä kansalaisille jää yhä vähemmän rahaa yhä harvemmasta yrityksestä. Kasvun dynamiikka puuttuu tuolloin ja mielenkiinto keskittyy korruptioon, varastamiseen, laiskotteluun, lomien pidentämisvaatimuksiin ja muihin yksityisten toimijoiden etujen maksimointiin ja samalla kustannusten kasvattamiseen. Talous toimii tuolloin Venezuelan tavoin. Tarvittavia hyödykkeitä ei ole enää saatavilla.

Veijo Hukari

KOKKOLA