Lukijan mielipide: Miksemme välitä kielloista?



Kovasti on Kokkolassa hyväjalkaisia invalideja. Rautatieasemalla on invapaikaksi merkitty auton parkkipaikka. Merkki on kylläkin luvattoman korkealla.

Ei ole sellaista kertaa asemalla ollessani, etteikö siihen ruutuun terveet hyväkuntoiset ihmiset paikoita autoaan. Eivätkö he ymmärrä mitä merkki tarkoittaa?

Toinen asia mikä myös ihmetyttää ovat ”Karppilammen” vierailevat koiranomistajat. Joka päivä koko kesän ajan kun olen ohi siitä ajanut, on vähintään yksi koira uimassa siinä. Onko koiralla kaikki hyvin uimareissun jälkeen, voi vain ihmetellä? Sielläkin on kyllä kieltotaulu olemassa.

Kuiva, ihana kesä on hellinyt meitä. Mutta tulipalonvaara vaanii luonnossa liikkuvia. Ajoin pyöräilevän henkilön rinnalla, kun hän tupakantumppinsa heitti nurmikolle.

Ollaanko näin ”minä en välitä” -kansaa?

Yritetään edes