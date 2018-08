Indonesialaiset siirtyivät taloista taivasalle – osa on menettänyt kotinsa järistyksissä, osa ei uskalla palata takaisin

9 Indonesialainen mies keräsi tavaroitaan romahtaneesta talostaan maanantaina Lombokin saaren pohjoisosissa. STR Sairaalan potilaita siirrettiin telttaan sairaalarakennuksen ulkopuolelle sunnuntaisen maanjäristyksen jälkeen. MADE NAGI Voimakas maanjäristys iski sunnuntaina Lombokin saarelle Indonesiaan jo toistamiseen viikon sisään. BASARNAS / HANDOUT Indonesialainen mies keräsi tavaroitaan romahtaneesta talostaan maanantaina Lombokin saaren pohjoisosissa. STR Sairaalan potilaita siirrettiin telttaan sairaalarakennuksen ulkopuolelle sunnuntaisen maanjäristyksen jälkeen. MADE NAGI Voimakas maanjäristys iski sunnuntaina Lombokin saarelle Indonesiaan jo toistamiseen viikon sisään. BASARNAS / HANDOUT Indonesialainen mies keräsi tavaroitaan romahtaneesta talostaan maanantaina Lombokin saaren pohjoisosissa. STR Sairaalan potilaita siirrettiin telttaan sairaalarakennuksen ulkopuolelle sunnuntaisen maanjäristyksen jälkeen. MADE NAGI Voimakas maanjäristys iski sunnuntaina Lombokin saarelle Indonesiaan jo toistamiseen viikon sisään. BASARNAS / HANDOUT Previous Next

Ida Kannisto

Tärinä alkoi Mataramin kaupungissa Lombokin saarella silloin, kun muslimien rukoushetki oli päättymässä. Indonesialainen Rupawan oli juuri lopettamassa rukousta, joka kuuluu hänen rutiineihinsa viidesti päivässä.

Viime yönä en nukkunut. Heti kun se alkoi, tiesin, mistä on kyse. Soitin useita puheluita ja yritin varmistaa, että myös perheeni ja ystäväni tietävät maanjäristyksestä, Rupawan kertoo Lännen Medialle videoyhteyden välityksellä Lombokin saarelta.

Rupawan vietti koko maanantain vastaisen yön autonsa ratissa tarjoten apuaan sitä tarvitseville.

Sunnuntaiöisen järistyksen jälkeen paikalliset ovat paenneet kodeistaan. Mataramin asukkaista moni on paennut kukkuloille, kuten myös osa Lombokilla lomamatkaa viettäneistä turisteista. Jotkut ovat päässeet pois saarelta veneiden kyydissä. Rupawanin mukaan aaltoileva meri ei kuitenkaan ole turvallisin vaihtoehto tällä hetkellä.

Kukkuloilla ei ole taloja tai muita rakennuksia. Se on turvallinen paikka.

Puisto täyttyi teltoista

Paikalliset ovat huolissaan ja järkyttyneitä. Moni on menettänyt kotinsa. Silti edes ne, joiden talo vielä olisi asumiskelpoinen, eivät uskalla palata kotiin. Saarelle pelätään tulevan pahoja jälkijäristyksiä.

Maanantaina viiden aikaan iltapäivällä Mataramissa sijaitseva puisto on täyttynyt teltoista ja patjoista. Puisto on kotitaloja turvallisempi paikka, ja sinne on suunnannut iso joukko Lombokilla asuvia ihmisiä.

Pieni poika keinuttaa itseään puiden väliin kiinnitetyssä riippukeinussa, joka on paikallista tekoa.

Ihmiset ovat kerääntyneet yhteen. Muutama myyjä on löytänyt paikalle kojuineen, joissa myynnissä on vettä ja aasialaista ruokaa. Niistä saavat nauttia ne, joilla on mukanaan vähän rahaa.

Puistossa on tällä hetkellä rauhallista.

Monen muun tapaan myös Rupawanin koti on siirtynyt puistoon – mutta miten pitkäksi aikaa, sitä ei kukaan osaa sanoa. Paikalliset ovat varautuneet viettämään ulkosalla useamman yön.

Yritämme viedä apua myös kukkuloille paenneille ihmisille. Heille yritetään toimittaa ruokaa, Rupawan kertoo.

Nälkä ei kuitenkaan ole ainoa pulma. Toisin kuin voisi kuvitella, sää on tällä hetkellä indonesialaisille viileä. Lombokissa lämpötila voi yöaikaan laskea 20 asteen tuntumaan. Rupawanin mukaan yöt ovat kylmiä viettää ulkosalla.

Kuolleiden määrä noussee yhä

Maanantai-iltapäivään mennessä ainakin 142 ihmisen vahvistettiin kuolleen maanjäristyksessä. Tuolloin pelastajat eivät olleet vielä saavuttaneet pahimmin kärsineitä alueita, ja luvun pelätään yhä nousevan.

Maanjäristys vavisutti turistien suosimia Balia, Lombokia sekä Gilin saaria sunnuntai-iltana. Kyseessä on jo toinen vakava maanjäristys viikon sisällä.

Maan viranomaisten mukaan kaikki onnettomuudessa kuolleet ovat paikallisia. Suurin osa onnettomuuden uhreista on menehtynyt Lombokilla, mutta kuolleita on löydetty myös Balin Denpasarissa ja Gilin saarilla. Arvioiden mukaan onnettomuus tuhosi ainakin 3 000 kotia ja jätti useita ihmisiä kodittomiksi.