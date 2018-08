Opiskelijaprotestia suitsitaan kovin ottein Bangladeshissa – silminnäkijät kertovat kumiluodeista, viidakkoveitsistä ja sahoista

3 Sunnuntaina poliisi ampui kyynelkaasua väkijoukkoon Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa. Mediatietojen mukaan loukkaantuneita oli ainakin yhdeksän. MONIRUL ALAM Yliopisto-opiskelijat muun muassa Dhakan yliopistosta kerääntyivät osoittamaan mieltä sunnuntaina jo kahdeksatta päivää kestäneen, tieturvallisuutta vaatineen opiskelijaliikkeen takia. Poliisi vastasi ampumalla väkijoukkoon kyynelkaasua. MONIRUL ALAM Lauantaina Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa nuori poika vaati muiden koululaisten mukana turvallisempia liikenneolosuhteita maahan. Koululaiset muun muassa seisauttivat liikennettä ja pysäyttivät autoja ja pyysivät nähdä ajoluvan ja raportoivat rikkeistä poliisille. MONIRUL ALAM Previous Next

Anu Kerttula

Kymmenet tuhannet opiskelijat ovat osoittaneet päiväkausia mieltään Bangladeshissa. Paikallinen poliisi on vastannut kumiluodein ja laukaissut mielenosoittajien joukkoon kyynelkaasua. Yhteenotoissa on loukkaantunut yli sata ihmistä. Mielenilmaukset alkoivat päivä sen jälkeen, kun kaksi teiniä kuoli kolmen bussin ajettua opiskelijaryhmän yli 29. kesäkuuta maan pääkaupungissa Dhakassa. Seitsemän ihmistä loukkaantui.

Aluksi valtaosa mielenosoittajista oli teini-ikäisiä liiketurvallisuuden edestä marssineita koululaisia, joista nuorimmat olivat vain 13-vuotiaita. Mielenilmauksiin liittyi yliopisto-opiskelijoita sen jälkeen kun koululaisten mielenilmaukseen vastattiin väkivaltaisesti.

Lännen Median haastatteleman paikallisen yliopisto-opiskelijan mukaan olisi virheellistä ajatella, että mielenosoituksissa on kyse pelkästään tieliikenneturvallisuudesta. Hän haluaa esiintyä nimettömänä, sillä hän pelkää tulevansa maan hallinnon vainoamaksi, jos kertoo tilanteesta omalla nimellään. Opiskelijan mukaan esimerkiksi korruptio, ihmisten pankkitilien tyhjeneminen ja aiempien mielenilmausten väkivaltainen, jopa kuolonuhreja vaatinut tukahduttaminen on saanut ihmiset vihaiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kahden ihmisen kuolema ei johda näin suureen määrään vihaa. Elämme totalitaarisessa valtiossa, jonka johtoa ei ole valittu vapailla vaaleilla. Ihmiset ovat olleet vihaisia ja hyvin pitkään. Kun koululaiset ensin saivat kertoa mielipiteensä ja sitten heidän kimppuun hyökättiin, viha syöksähti esiin. Sille on rajansa, mitä voimme hyväksyä.

Poliisi käytti kumiluoteja teini-ikäisten protestoijien pysäyttämiseen

Lännen Median haastatteleman opiskelijan teini-ikäinen pikkuveli osallistui koululaisprotesteihin. Tilanne pysyi rauhallisena lähes viikon ajan. Koulupukuihin pukeutuneet koululaiset pysäyttivät autoja ja pyysivät nähdä ajoluvan ja raportoivat rikkeistä poliisille.

Lauantaina protestit saivat väkivaltaisen käänteen Dhakan Jigatalan kaupunginosassa, jossa yli 100 ihmistä loukkaantui, kun poliisi ampui mielenosoittajia kumiluodeilla, kertoo AFP.

Lännen Median haastattelema opiskelija kertoo nähneensä pitkin kepein aseistautuneita aikuisia miehiä. Mediatietojen mukaan heillä oli mukanaan myös aseita, viidakkoveitsiä ja jopa sahoja. Ei ole selvää, mistä syystä tai kenen käskystä miehet ovat lähteneet kaduille. Opiskelijan mukaan poliisi ei tehnyt mitään, kun miehet hyökkäsivät koululaisten kimppuun.

Kaduilla oli todella nuoria ja viattomia koululaisia, jotka eivät todella ymmärtäneet, mitä on tapahtumassa. En ole päästänyt veljeäni ulos sen jälkeen.

Tämän jälkeen protesti muuttui vanhempien, yliopisto-opiskelijoiden protestiksi. Opiskelija itse kertoo osallistuneensa useisiin protesteihin.

Lapsia ei voi tappaa ja hakata. Sen ei voi antaa tapahtua.

Sunnuntaina ihmisjoukkoa hajotettiin kyynelkaasulla

Sunnuntaina poliisi laukaisi kyynelkaasua maata johtavan puolueen Awami-liiton rakennusta kohti marssivaan ihmisjoukkoon. Saman joukon reunamilla, matkalla kohti mielenilmausta oli myös Lännen Median haastattelema opiskelija. Hän yritti kohti mielenosoittajien joukkoa toista kautta, jos hän kertoo nähneensä, kuinka väkijoukon keskelle ujuttautunut sotilaista ja poliiseista koostuva nopean toiminnan pataljoona (RAB) otti aseensa esiin ja suuntasi ne väkijoukkoon. Opiskelija ei nähnyt RABin ampuvan luoteja.

Poliisin edustaja Bacchu Mia kertoo AFP:lle, että ainakin kahtatoista on hoidettu Dhakan Medical Colleague -sairaalassa.

Paikallisten silminnäkijöiden mukaan myös tapahtumasta raportoivien toimittajien kimppuun on hyökätty. AFP tietojen mukaan hakattujen joukossa on myös kansainvälisen kuvatoimiston kuvaaja.

Poliisi on kieltänyt käyttäneensä kumiluoteja ja kyynelkaasua, mutta haavoittuneita hoitaneet ovat silminnäkijätietojen ja esimerkiksi AFP:n mukaan kertoneet kumiluotien aiheuttamista vammoista.

Televisiokanava Al Jazeeran mukaan pääministeri Sheikh Hasina kehotti sunnuntaina opiskelijoita menemään koteihinsa. Hän varoitti "kolmannesta osapuolesta", joka voi sabotoida protesteja ja olla riski mielenosoittajien turvallisuudelle.

Väkivallantekijät soluttautuivat mielenosoittajiin

Mielenilmauksiin osallistunut opiskelija aikoo nyt pysytellä kotona. Opiskelijan mukaan tilanteesta kauhean teki se, että väkivaltaisuuksiin osallistuneita ”siviilejä” ei voinut erottaa poliisista.

RABin valmistautuminen toimintaan on pelottava näky. Mutta erityisen pelottavaa on se, että et voi tietää, kuka hyökkää kimppuusi, kun kaikki ovat pukeutuneet samalla tavalla.

Hallinto on kiistänyt tiukasti muun muassa sen, että mielenilmauksissa olisi kuollut koululaisia. Viikonloppuna viranomaiset sulkivat tilanteen takia paikalliset 3–4G-verkot. Opiskelijan mukaan tämä on myös yksi hallinnon taktiikka: nyt maan hallinto kieltää, että mitään on tapahtunut ja että kaikki asiaan liittyvät yksityiskohdat ovat huhuja. Ilman mahdollisuutta tarkistaa tietoja, ihmiset elävät epätietoisuuden varassa.

He tulivat varustautuneena, viidakkoveitsillä ja aseilla ja he ampuivat kohti koululaisia. Jos yksikään heistä ei kuollut, se oli vahinko. He halusivat tappaa, opiskelija sanoo Lännen Median haastattelussa.

Opiskelija uskoo, että protestien painoarvo jää pieneksi. Yksi syy on se, että opiskelijaliikkeellä ei ole keskushallintoa ja että kukaan ei koordinoi protesteja.

Liikenteessä toista tappanutta voi odottaa kuolemanrangaistus

Maanantaina Bangladeshin hallitus ilmoitti harkitsevansa kuolemanrangaistusta liikenneonnettomuuksien rangaistuslistalle. Lakiministeriön ilmoitus tuli yhdeksän päivää kestäneiden opiskelijaprotestien jälkeen.

Tässä lainmuutosehdotuksessa ehdotetaan korkeimman tason rangaistusta silloin, jos tappaminen tehdään vahingossa, sanoi lakiministeriön virkamies nimettömänä uutistoimisto Reutersille.

Tällä hetkellä maksimirangaistus liikenteessä kuoleman aiheuttaneelle on kolme vuotta vankeutta. Kuolemanrangaistuksen käyttäminen liikennekuolemien rangaistuksissa on maailmanlaajuisesti harvinaista.