Joni Mäki-Petäjän kolumni EM-Berliinistä: Hellerajat käyttöön?

Kuumuus on puhututtanut Berliinissä paljon. Tai sanotaanko alkava superhelle, sillä sunnuntai ja maanantai olivat vielä siedettävän rajoissa, kun elohopea jäi alle 30 asteen. Tiistaiksi ja keskiviikoksi luvatut 33-37 asteen lukemat eivät enää hymyilytä varsinkaan kestävyysurheilijoita.

Olympiastadion on kuin suljettu kattila, kun lämpötilat kohoavat radan pinnalla 50 asteen hujakoille. Kun maanantaiaamuna pääsi käymään ratatasolla, viimeistään ymmärsi missä pätsissä urheilijat joutuvat olemaan. Eikä aamulla vielä ollut asteita kuin 25. Lisäksi varjopaikkoja ei käytännössä kentällä ollut, ellei järjestäjät kehittele tiistaiksi väliaikaisratkaisuja. Karsinnoissa on aina tietysti etu, jos raja ylittyy ensimmäisellä yrittämällä. Berliinissä se korostuu, jos pääsee pois paahtavasta auringosta mahdollisimman pian.

Hiihdossa on pakkasrajat, ja nyt on väläytelty pitäisikö yleisurheilussa olla hellerajat? Kovilla helteillä on vaarallista urheilla etenkin pitkäkestoisissa lajeissa, kuten maratonilla tai 50 kilometrin kävelyllä. Tiistaiaamuna suomalaisnelikko avaa kävelyurakan juuri viidelläkympillä, kun Jarkko Kinnunen, Aku Partanen, Aleksi Ojala ja Tiia Kuikka lähtevät uuvuttavalle matkalle.

Kävelijät paljastivat, että he aikovat käyttää australialaisten kehittämää keinoa laittamalla kylmäliivit päälle puoli tuntia ennen lähtöä. Näin saadaan elimistön lämpöä laskettua eli ikään kuin huijattua kroppaa ennen helvetillistä kuumuutta.

Vähän vaikuttaa samalta kikalta kuin housuun kusemisella. Hetken helpotus, mutta lopputulos entistä huonompi. Mutta varmasti kaikki helpotukset otetaan tässä tapauksessa vastaan. Vaikea silti kuvitella, että elimistö kovin kauan pysyy viileänä tälläkään kikalla. Kaikki muu jäähdyttely matkan varrella on tietenkin myös käytössä. Jäävedet ja kaikki viilentävät keinot nähdään.

Nesteytys on aina tärkeässä roolissa ja nesteen imeytyminen. Helteellä kroppa voi olla entistä oikukkaampi, eikä lähde imeyttämään nestettä. Kaikki muistavat Valentin Konosen sormet kurkkuun -taktiikan vatsan tyhjennyksessä Helsingin EM-kisoissa 1994.

Tätä kaikkea vasten vielä Aku Partasesta on leivottu ennakkoon varminta suomalaista mitalistia. Tilastokakkosena hän toki kisaan lähtee, mutta jonkin sortin arpapeliä tiistainen kävely joka tapauksessa on. Lehdistötilaisuudessa Partanen ja Kinnunen olivat erittäin luottavaisena ja henkisesti valmiina koitokseen. Valmentaja Valentin Konosen työ näkyy myös henkisellä puolella.

Viimeisin kävelymitali on vuoden 1998 Budapestin EM-kisoista, kun Kononen käveli hopeaa. Jatkaako Partanen tiistaina Konosen, Sari Essayhin ja Reima Salosen viitoittamalla tiellä seuraavana arvokisamitalistina? Paineet ovat ainakin tapissa, pystyykö Partanen siitä huolimatta helteen keskeltä mitaliin? On kova sälli, jos sen tekee.

PS. Kävelyn alkamisaikaa kannattaa seurata. Alun perin sen piti alkaa kello 9.35 Suomen aikaa, mutta järjestäjät pohtivat lähdön aikaistamista.