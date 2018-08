Lukijan mielipide: Yhdeksän vinkkiä Kokkolan vetovoiman parantamiseksi



Kirjoittajan mielestä Sunti on yksi Kokkolan vetovoimatekijä - jos sen virtausta saadaan parannettua. Hannu Lehto

Jouni Nikulan hyvä ja ajankohtainen kirjoitus Keskipohjanmaassa Kokkolan vetovoimasta kirvoitti kirjoittamaan aiheesta muutaman asian

1. Ensinnäkin on aika outoa, ettei kaupunginhallituksen jäsen tiedä strategian sisällöstä. Olen itse istunut muutamassa hallituksessa ja johtoryhmässä, kyllä se siellä on aina esillä. Politikointiin ei ole varaa, ja työnantajana toimiva Kokkolan kaupunginhallituksen jäsen jäsen kerää ääniä törkeällä ulostulollaan heiltä, joille asia on tuntematon. Siis hän on hoitanut hallituksen jäsenyyden erittäin, erittäin huonosti. Hänellä on ollut jopa velvollsiuus sitä tuoda esille, ellei se ole siellä jatkumona!!!

2. Jatkuvat valitukset asunto- ja rakennustuotannosta ovat hyvin tunnettuja ja negatiivisia viestejä ulospäin. Siis työntävät väkeä pos. Valittajien kanssa on ilmeisesti jäänyt dialogit pitämättä. Miltä on Atomon kulma näyttänyt, kun ajaa Kokkolaan. Seon ensimmäinen mielikuva koko kaupungista.

3. Myös keskustan alueen tyhjeneminen Heinolan alueen vuoksi vaikuttaa ihan varmasti paljon mielikuviin. Onneksi Hakalahti on muokannut kasvojaan

4. Monitoimihallin saaminen on iso tekijä. Sitä hanketta pitää nopeuttaa. Se antaa uutta virikettä myös keskustan alueen yritys- ja katukuvaan.

5. Verotus on erittäin iso tekijä. Meilläkin on ajatuksissa, että muutammeko eläkkeellä Kokkolaan vaiko Kalajoelle, jossa kuitenkin verotuksen ansiosta voittaa noin 2000 euroa ja se on paljon

6. Suntti on saatava ratkaisuun. Mielellään eläväksi ja paikoin virtaavaksi vedeksi kuin että se poistuisi kokonaan. Perhonjoesta voidaan ohjata vettä siihen aktiivisemmin kuin mitä nyt on tehty

7. Kokkolan omakotitalojen asutuspaikoista ulkopuolinen ei tiedä yhtään mitään, koska ne ovat poissa kaupunkikuvasta. Kun ajaa Kokkolaan, tulee tunne, että täällä on vain vanhaa rääsää. Totuus on toisenlainen, mutta kyse onkin ensi silmäyksestä ja tunteest

8. Veroja kattoon kasvattanut Kokkolan hallinnollinen rakenne vaatisi taloudellisen kilpailun ja rahojen riittävyyden vuoksi putsausta. Se on poliititsestikin kankea ja liian suuri. Sen näkee "helikopterista", mutta ei ehkäpä sisältäpäin

9. On varmaan muitakin tekijöitä, ja on erinomaista, että Jouni otti puhuttelevasti asioita esille. Niitä tulee pitää rohkeasti esillä, koska aihe on Kokkolan kannalta elintärkeä. Ja pelkät puheet eivät riitä, vaaditaan tekoja

Nimimerkki Muuttoa Kokkolaan miettivä