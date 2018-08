Inkeri Tuikan kolumni: Pyöräteihin kannattaa panostaa



Seitsemän sillan reitillä on kesäisin paljon ruuhkaa. Pyörätiellä kulkee työmatkapyöräilijöitä, uimaan menijöitä, lenkkeilijöitä, retkeilijöitä. Nojapyörälläkin kulkijoita näkee. On lapsia, aikuisia, kaikenikäisiä. Mikäpäs siinä pyöräillessä! Onhan Seitsemän sillan reitti Suomen kauneimpia pyöräreittejä.

Pyörätiet ovat luksusta, josta kaikki eivät pääse nauttimaan. Suomen kaupungeissa ja saman kaupunginkin sisällä tilanne vaihtelee. Kuitenkin esimerkiksi Kanadassa voidaan vain haaveilla sellaisista kattavista pyörätieverkostoista, joita monissa Suomen kaupungeissa on. Kanadan suurissa kaupungeissa kuten Torontossa ja Vancouverissa pyöräreittejä on paljon, ja autoilijatkin ovat sopeutuneet pyöräilijöiden olemassaoloon. Miljoonakaupunkien ulkopuolella tilanne on toinen. Kaupungit on rakennettu autoilijoiden tarpeisiin, autoluukulta saa melkein kaikkea, bensa on halpaa, ja kilpavarustelu kuskien kesken on kovaa.

Kadunvartta tai pyöräkaistaa pitkin kulkevat pyöräilijät nähdään riesana, uhkarohkeina kummajaisina, jotka tahallaan aiheuttavat vaarallisia tilanteita ja viivytystä muulle liikenteelle. Ylimääräistä odottelua autoilijat eivät suvaitse muutenkaan. Poliisikin pysäyttää alinopeutta ajavat autoilijat ja kyselee, mitä huumaavaa ainetta kuski mahdollisesti on nauttinut.

Talvipyöräily on erittäin harvinaista Kanadassa suurkaupunkien ulkopuolella. Pyöräilyolosuhteet voivat toki olla kehnot, mutta jäätiköitä ei juuri pääse syntymään, sillä tiet suolataan niin, että ne ovat kovilla pakkasillakin täynnä sohjoa.

Retkeilyä ja vaellusta harrastavat kanadalaiset puhuvat kaihoisasti Euroopan pyöräteistä ja siitä, miten pyöräilijät on otettu huomioon liikenteessä. Euroopasta puhuessaan he tosin tarkoittavat yleensä Keski-Eurooppaa.

Muutama vuosi sitten Suomeen perustettiin Pyöräilylähetystö professori Jorma Mäntysen aloitteesta. Sen tavoitteena on vauhdittaa pyöräilymyönteistä päätöksentekoa Suomessa ja edistää suomalaisen pyöräilyosaamisen vientiä ulkomaille. Suomen parhaat talvipyöräilykaupungit, kuten Oulu ja Joensuu, ovat saaneet kansainvälistä mainetta. Pyöräteihin kannattaa panostaa!

Kirjoittaja työskentelee kesän ajan Keskipohjanmaan kulttuuritoimituksessa ja kulkee töihin pyörällä.