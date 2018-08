Pääkirjoitus 6.8.: Suomalaiset kokemuksen perässä EM-kisoihin



Tänään alkavissa yleisurheilun EM-kisoissa Suomi-paitaan verhoutuu 42 urheilijaa, joista suurin osa kilpailee ainoastaan itseään vastaan. Merkittäviä menestyspaineita ei ole. Nuoren joukkueen mahdolliset maineteot siintävät horisontissa seuraavalla vuosikymmenellä.

Suomen yleisurheilu käy parhaillaan läpi sukupolvenvaihdosta. Vuosikymmenen kiintotähdet ovat joko lopettaneet kilpailemisen tai menettäneet terävimmän tulostasonsa erinäisistä syistä.

Pitkään maajoukkueen tuloksellisena keulakuvana paistatelleen keihäslinko Tero Pitkämäen ura on vaakalaudalla polvivamman vuoksi. Kahden EM-mitalin mies Antti Ruuskanen on kilpaillut terveyshuolien vuoksi valitettavan vähän, ja nykyvire on täysi arvoitus. Samankaltaisista lähtöasetelmista Berliinin stadionille astelee myös moukarifinaalien vakiokasvo David Söderberg.

Eräänlainen murrosvaihe on siis käynnissä, mutta ei viikon kestävä Saksan-matka pelkästään opintoreissu ole. Vajaa kolmannes edustajistamme täyttää kansainväliset mitat, eli heillä on edellytykset raivata tiensä loppukilpailuun. Mukana on muutama mitalikandidaatti, tosin yksikin top 3 -sijoitus vaatii venymistä.

Urheiluliiton valmennusjohtaja Jorma Kemppaisen mukaan Suomen tulisi saada kolme neljä mitalia, jotta tavoitteet täyttyisivät. Kyseessä on yltiöoptimistinen päämäärä, jonka saavuttamiseen vaaditaan luokattoman kovaa onnistumisprosenttia.

Realistisesti arvioituna Suomen lopullinen mitalisaldo asettunee nollan ja kahden mitalin välimaastoon. On täysin mahdollista, että 49 vuoden EM-mitaliputki päättyy.

Kävelijä Veli-Matti "Aku" Partanen on matkallaan toisena Euroopan tilastoissa, mutta arvokisavuosina lajin tuloslistojen tuijottelu on turhaa vähäisten noteerausten takia.

Peräti 88 metriä jysäyttänyt keihäslupaus Oliver Helander on toistaiseksi ailahteleva heittäjä. Siten debytantin edesottamuksia on vaikeaa ennustaa. Huippuonnistuminen voi siivittää hänet jopa podiumille, mutta totaalinen murtuminenkin arvokisapaineiden alla on potentiaalinen skenaario.

Epävarmuustekijöitä on siis ilmassa, mutta ei suinkaan heitetä vielä kirvestä kaivoon. Jos kärkiyksilöillämme kaikki sujuu kuin tanssi, mitalikahvittelu voi hyvinkin kuulua viikon ohjelmaan.

Kävi EM-kisoissa miten tahansa, muutoksen tuulia ei voi enää tyynnyttää. Konkarit väistyvät vähitellen eturivistä, ja kansa kaipaa uusia vastuunkantajia. Sadonkorjuun aika ei kuitenkaan ole nyt, vaan lähivuosina. Siemenet seuraavan sukupolven menestykselle kylvetään EM-Berliinissä.

Vili Ruuska