Joni Mäki-Petäjän kolumni Berliinistä: U2 tutuksi Keskipohjanmaan toimittajalle



Joni Mäki-Petäjä

Joni Mäki-Petäjä

Se on tuo Berliinin valtaus tänä päivänä hivenen helpompaa kuin vielä vajaa sata vuotta sitten. Riittää kun varaa lentoliput ja hotellin kotisohvalta. No vakavissaan, kyllä maalaistoimittajaa saattoi hivenen hermostuttaa ensimmäinen visiitti Berliiniin.

Vaikka en mikään stressaajatyyppi olekaan, niin täytyi ladata sovellus kännykkään, josta löytyi Berliinin metroasemat ja aikataulut. Sitten laitoin Potsdamer Platzin lähtöpaikaksi ja kohteeksi Olympia-Stadion. No sieltä selvisi, että U2 kuljettaa minut hotellin läheltä 23 minuutissa perille. Ei se nyt mikään suosikkiyhtyeeni ole, mutta kelpaa. Dinosaurusbändin kyydissä legendaariselle olympiastadionille. Jos ei muuta niin hyvä muistisääntö toimittajalle! No joka tapauksessa U-Bahn Berlin on varsin kätevä tapa liikkua, vaikka alkuun kartta on hivenen moniulotteisempi kuin Kannuksen kirkonraitti.

Vastaanotto Berliinissä oli varsin lämmin. Herra Celsius näytti 33 astetta plussaa ja lentoaseman kulkuputki oli kuin pätsi. Matkatavarat tulivat alle viidessä minuutissa ja taksi odotti ovella. Tegelin lentokentältä oli noin kymmenen kilometrin matka hotellille. Taksikuski ei osannut sanaakaan englantia ja minä en saksaa, joten matka sujui helpottavasti. Ei tarvinnut pohjalaisen väkisin vääntää smalltalkkia. Sen verran ymmärsin ruuhkaisella kadulla, että kuski oli tyytymätön liikenteen tahtiin. Partasuun huulilta tuli sana scheisse. Sen minäkin ymmärsin viittaavan ihmisestä tulevaan kuona-aineeseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Respassa selvisi, että aamiainen ei kuulunut hotellin hintaan. Ilmankos se edullinen olikin. Viisaammat sanoivat, että se on Euroopassa varsin yleistä, että aamiaiset ostetaan erikseen. No minustakin tuli kertaheitolla eurooppalaisempi ja halusin ostaa aamupalan kylkeen. Reilu 9 euroa per aamu lisähintaa, eikä aamupalalla ollut edes pekonia eikä Tampereen reissulta tuttua mustaamakkaraa. No ehkä EM-reissuun sopii paremmin kevyemmät aamuherkut. Tosin suurin osa hotellin vieraista nautti hillosta ja voisarvista. Tuskin kovin terveellistä sekään.

U-Bahn siis siirsi minut kätevästi olympiastadionille. Siinä se seisoi komeana ja jylhänä edessäni. Olympiastadion on Berliinin vuoden 1936 olympialaisia varten valmistunut jalkapallo- ja yleisurheilustadion. Paljon on aika muuttunut, kun Adolf Hitler piti stadionia propagandanäyttämönään. Tietääpä lähteet kertoa, että Hitler osallistui voimakkaasti myös stadionin suunnitteluun.

Onneksi tänä päivänä stadion on täysin remontoitu vuosina 2000-04 ja siltä on hävinnyt historian ikävä painolasti. Se toimi 2006 jalkapallon MM-kisojen päänäyttämönä. Maanantaina alkavat sitten yleisurheilun EM-kisat. Edellisen kerran yleisurheilun arvokisat käytiin Berliinissä 2009, kun MM-kisat valtasivat stadionin. Hienoa nähdä stadion maanantaina jo sisältäkin.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan urheilutoimittaja.