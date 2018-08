Aurinkoinen sää veti runsaasti väkeä Perho-päivään – katso videolta bussikierroksen tunnelmia



Helena Koivusalo

Perho-päivää vietettiin tänään lauantaina keskustan rantabulevardilla ja sen ympäristössä. Lämmin sää veti runsaasti kävijöitä liikkeelle ja ilmaisten myyntipaikkojen houkuttelemana paikalle oli saapunut yli 30 markkinamyyjää.

Päivän avasi markkinat ja kunnanvirastolla järjestetty kuntaesittely "Perho tänään". Esittelyssä sivuttiin kunnan haasteita ja mahdollisuuksia.

– Asukasmäärä on saatava kasvuun ja uskottava itseemme sekä säilytettävä työpaikat ja yritysten kilpailukyky Perhossa. Lähtökohdat ovat hyvät, sillä ikäjakaumaltaan Perho on nuori kunta ja kunnan talous on vakaa, mutta yhteisöllisyyttä kuntamme kaipaa, kiteytti kunnanjohtaja Lauri Laajala.

Markkinoiden lomassa järjestettiin hyväntekeväisyyshuutokauppa, jonka tuotot ohjataan perholaisten vanhusten hyväksi. Markkinapuheen piti tekninen johtaja Alpo Anisimaa.

Perho-päivän uutuus oli 150-juhlavuoden hengessä järjestetyt kierto-ajelut Möttösen ja Oksakosken kylillä. Reitit ajettiin kahteen kertaan, joten halukkaat ehtivät kiertää molemmat reitit.

Iltapäivällä Perhon miesten pesäpallojoukkue kohtasi kotipelissään Reisjärven joukkueen. Perho-päivän ilta huipentuu seurojentalolla illalla järjestettäviin tansseihin, joita tähdittää Erika Vikman ja Karisma.

Lue lisää Perho-päivän tunnelmista ensi viikon Perhonjokilaaksosta.

Videolla Möttösen kierto-ajelun opas Olavi Flink kertoo 1930-luvulla tapahtuneesta lento-onnettomuudesta, jonka muistomerkki löytyy tapahtumapaikalta Jylhänjärven rannalta.