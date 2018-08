Kokkolan Wanhat Talot -tapahtuma keräsi kävijöitä viisastumaan talojen rakenteista ja inspiroitumaan sisustuksesta – Katso video kiinnostavasta Yli-Sokojan kohteesta



3 Yleiskuva päärakennuksesta. Pihapiiristä löytyy myös valkoinen kaikille avoin kirkko, jossa pidetään vihki- ja kastetilaisuuksia kesäisin. Clas-Olav Slotte Tähän astinen nukkumapaikka on ollut erään pihapiirin aitan vintillä. Pian muuttaa pariskunta kuitenkin uuteen koruaittaansa. Clas-Olav Slotte 200 vuotta vanhaan päärakennukseen on tehty pieni keittiö. Kokkaaminen käy pitkälti avotakalla, leivintakalla tai puuhellalla. Clas-Olav Slotte Previous Next

Emilia Kallioinen

– Nyt rakennukset on saatettu alkuperäiseen kuntoon.

Näin kertoo Leena Harjunpää Yli-Sokojalla sijaitsevastaan kodistaan. Kotipiiriä on kunnostettu vuodesta 2005 saakka. 12 vuoden ajan on kruunupyyläinen perinnerakentaja Owe Nyblom entisöinyt pihan rakennuksia perinnerakentamisen menetelmin.

– Minulla on kirvesmiesveljet, mutta heitä en ole päästänyt vanhojen rakennusten kimppuun. Perinnerakentaminen vaatii oman filosofiansa, sanoo Harjunpää.

Myös ympäristöllä on merkitystä. Harjunpään mukaan perinteikäs ympäristö tuo myös perinnerakennusten luonteen paremmin esille.

Pihapiiri koostuu lukuisista vanhoista aitoista. Uusimpana tulokkaana on yhdestoista rakennus, kutsumanimeltään koruaitta, johon asukkaiden Harjunpään ja Martti Nykäsen on tarkoitus siirtyä ensi viikolla yöpymään. Aikaisemmin pariskunta on nukkunut toisen rakennuksen vintillä. Suunnitelmissa on myös tehdä koruaitan sisäänkäynnin yhteyteen kestävä liuska, jota pitkin pääsee rollaattorilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Jokaisella aitalla on oma funktionsa. Yhdestä löytyy kirpputori, toisesta puusäilytys ja kolmannesta huusi. Viime vuonna saunan yhteyteen valmistui pesupaikka, jonka seininä toimivat vanhat ikkunat.

Päärakennus, josta löytyy muun muassa tupa, kaksi sivukamaria ja pieni keittiö, on itsessään 200 vuotta vanha, ja se siirrettiin pihaan vuonna 2006. Tyyliltään sen sisustus mukailee 1800-lukua. Harjunpää kertoo myös olevansa tuolifriikki. Jopa saunassa on rottinkituoli löylyissä istumista varten.

– Tuoleja löydän huutokaupoista ja antiikkiliikkeistä. Minulla taitaa olla riippuvuussuhde tuoleihin, naurahtaa Harjunpää.

Pariskunta asuu Yli-Sokojalla toukokuun alusta aina lokakuuhun saakka. Luonnon lähellä, idyllisessä rauhallisuudessa ja käsityöllä tehdyissä rakennelmissa asuminen on kuin terapiaa. Vanha hirsi on osoittautunut nyt helteilläkin erinomaiseksi, sillä sisätilat eivät lämpene tukaliksi.

Nykänen suosittelee vanhassa asumista ihmiselle, joka sietää epätäydellisyyttä. Lisäksi tarvitaan kärsivällisyyttä ja ideointia.

– Paljon joutuu myös lämmittämään, toteaa Nykänen.

Puuvajasta löytyy peräti kuutta eri mittaista puuta eri kokoisia pesiä varten.

Harjunpään ja Nykäsen koti oli yksi Kokkolan Wanhat Talot – Rakkaudesta remonttiin -tapahtuman kohteista. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Järjestävä taho on Kokkolan Wanhan Waalijat ry, joka edistää vanhan rakennuskannan säilymistä ja arvostusta Kokkolassa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Leppäsen mukaan tapahtuma sujui oikein mukavasti. Myös Leppäsen koti avautui yleisölle.

– Vaimoni on pitänyt tikkumiehen kirjaa kävijöistä, joita kertyi päivän mittaan vajaa parisataa meidän kohteeseen, kertoo Leppänen.

Leppänen kehuu jokaista 14 mahtavaa ja toisistaan poikkeavaa kohdetta. Tapahtuman perimmäinen tarkoitus on jakaa tietoa perinnerakentamisesta, jota on runsaasti saatavilla. Tiedon erottaminen huonosta hyvään on vain vaikeaa.

– Osa tuli selvästi paikalle kiinnostuneena kuulemaan vanhan talon rakenteista, kun taas toiset olivat enemmän sisustuksen perässä, kuvailee Leppänen.