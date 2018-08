Keskipohjanmaan pääkirjoitus 4.8: Kaupungin vetovoiman nostaminen vaatii tekoja ja joustoa myös asukkailta – Kokkola voisi hakea mallia Oulusta



Teiden kunnosta puhutaan silloin, kun teiden kuntoon ei olla tyytyväisiä. Ongelman saa paikattua kohdentamalla määrärahoja repeileville asfalttitaipaleille.

Mutta mitä tehdä vetovoimalle, joka vaatii ehostamista?

Kokkolassa on puhuttu viime vuosina poikkeuksellisen paljon kaupungin vetovoimasta. Töitä kaupungintalolla ja luottamushenkilöorganisaatiossa tehdään varmasti tosissaan ja sydämellä, mutta fakta on se, että muuttotappio koettelee maakuntakeskuksen vetovoimaa.

Se on merkki jostain.

Väestömäärän kasvun romahtamista on hämmästelty Kokkolan hallinnossakin. "Emme suoraan sanottuna tiedä, mistä on kysymys", kommentoi valtuuston puheenjohtaja Bjarne Kallis helmikuussa.

Kallis on oikeassa. Hyvän tai huonon hyörinän syntymiseen ei ole yhtä vastausta. Siksi vetovoimaa ei laiteta kuntoon perinteisen kuntapolitiikan keinoin, yhtä ruuvia kääntämällä.

Puhutteleeko verotuksen höllentäminen mahdollista paluumuuttajaa? Ei riittävästi. Kaupunkipolitiikan uranuurtaja Eero Holstila totesi Keskipohjanmaalle loppuvuodesta, että kaupungille tärkeintä on kyky puhutella ja olla rakastettava. Pitää tarjota houkuttelevaa arkea.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kaikkein tärkeintä olisi tavoittaa nuoret naiset, jotka Holstilan mukaan määräävät aluekehityksen suunnan. Heille jatkuva taloudesta ja teollisuudesta puhuminen voi olla varsinainen turn-off.

Kokkolan kaupunginhallituksen sisällä käydään täysin aiheellisesti vääntöä siitä, pitäisikö vetovoimatekijöitä miettiä nykyistä enemmän. Kristillisdemokraattien Pirkko Häli ilmaisi perjantain Keskipohjanmaassa pettymyksensä siihen, että "vetovoima ei ole millään tavalla esillä kaupungin strategiassa".

Se on ihmeellistä tilanteessa, jossa kaupunki ei vedä ihmisiä työvoimapulasta huolimatta.

Raamit hyvälle elämälle ovat olemassa, mutta niiden sisään pitää saada pehmeitä vetovoimatekijöitä, luonnetta ja tunnistettavuutta. Esimerkkiä voi hakea Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilta, Ykspihlajan kulttuuriviikolta, Kokkolan iltatorilta, Seinäjoen tapahtumakesästä tai vaikka Oulusta, jossa sekä kaupunkikoneisto että kaupunkilaiset ovat mahdollistaneet Qstock-festivaalin kasvun.

Qstock olisi jäänyt baariyönä saadun päähänpiston tasolle, ellei kaupungin tukea olisi löytynyt heti alkumetreillä. Kasvu on onnistunut, koska virkamiehet ovat nuortuneet ainakin henkisesti ja kaupunkilaiset eivät nousseet vastarintaan, vaikka uimaranta suljetaan ja meluhaittoja tulee.

Vastineeksi Oulu on saanut brändin, jonka ansiosta se tunnetaan muustakin kuin ilmakitaroistaan, peliteollisuudestaan ja Kärpistään. Qstockin imussa tapahtumapaikkana palvelevasta Kuusisaaresta on kehitetty tapahtumapuisto, joka mahdollistaa myös pienten tapahtumien järjestämisen.

Samalla moni saa syyn muuttaa Ouluun, kuten Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen kehuskeli viime lauantain Keskipohjanmaassa. Menestyminen perustuu kasvuun.

Kokkolassa ei kannata tuijotella vain kaupungintalon suuntaan, sillä kaupungin henki on yhtä kuin kaupunkilaisten henki. Mielenkiintoisimmat asiat lähtevät ruohonjuuritasolta. "Se, mitä kaupunki voi tehdä, on pysyä poissa, kun paikat haluavat kehittyä. Ihmisillä on aina hyvää tarkoittavia suunnitelmia. Ei niitä pidä estää”, sanoi Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi heinäkuussa Helsingin Sanomissa.

Hän puhui Mathildedalista, Salossa sijaitsevasta ihmekylästä, jonne kaikki tuntuvat nyt haluavan. Mathildedalin valtteina ovat yhteisöllisyys, yrittäjyys ja taianomaiseksi kutsuttu idylli.

Pieniä, lähes ilmaisia asioita.

Jouni Nikula