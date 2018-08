Julkisivu siistiksi ja ilmanvaihto kuntoon – Remontilla pyritään antamaan lisää käyttöaikaa rapistuneelle Kokkolan urheilutalolle. Videolla pääset piipahtamaan paikalla.



Hanna Rautio

KOKKOLA

Kokkolan urheilutalon keväällä aloitettu remontti on edennyt kesän aikana aikataulussa ja sen on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Pääpaino on ollut ilmanvaihdon puhdistuksessa ja parantamisessa. Myös rakenteita on tiivistetty, kertoo rakennusinsinööri Miia Torikka Kokkolan kaupungilta.

Kaupunki remontoi sisäilmaongelmista kärsivää urheilutaloa 150 000 eurolla. Urheilutalo siirtyi kesäkuun alussa kokonaan kaupungille hallia pyörittäneeltä, kaupungin omistamalta Kokkolan Urheilutalo Oy:ltä.

Korjaustoimenpiteillä annetaan tekohengitystä rapistuneelle, vuonna 1964 rakennetulle urheilutalolle, joka oli viime vuoden lopulla sulku-uhan alla terveyshaittoja aiheuttaneiden sisäilmaongelmien vuoksi.

Kokkolan kaupungin ympäristöterveyslautakunta myönsi kuitenkin urheilutalon käytölle viisi vuotta lisäaikaa ennen vuoden 2017 loppua edellyttäen, että korjaukset tehdään suunnitellulla tavalla.

– Ilmanvaihtokanavat on tarkastettu, käyty läpi ja puhdistettu. Niille on tehty ilmanmäärämittaukset ja tasapainotukset. Vialliset ja rikkinäiset laitteet kartoitettu ja korjattu, luettelee kaupungin LVIA-kunnossapitoteknikko Anssi Loukko.

Yläsaliin tulee kokonaan uusi ilmanvaihtokoneisto, jota parhaillaan asennetaan paikalleen. Se ja aulan ilmanvaihtokone liitetään vielä automaatiojärjestelmään.

Loukko muistuttaa, että kyseessä on ilmanvaihto ei ilmastointi eli kesäaikaan ulkona oleva lämmin ilma kiertää myös talon sisälle. Hän toteaa, että sisäilman tilanne paranee kuitenkin huomattavasti tehtävillä toimenpiteillä.

– Kun talo siirtyi kokonaan kaupungille, niin siitä huolehditaan paremmin, kun resurssit ovat olemassa.

Rakenteita on korjattu muun muassa yläsalissa, jossa kastuneet seinät on avattu ja eristeet vaihdettu. Lattioiden saumoja on tiivistetty ensimmäisen kerroksen peilisalihalleissa.

Julkisivun kaariosan ikkunoiden eteen on laitettu pelti.

– Auringonpaiste on haitannut pelaajia ja ikkunoista on päässyt myös lämpöä yläsaliin. Minusta tämä on hyvä ja siisti ratkaisu, toteaa urheilutalon liikuntapaikkamestari Esko Kuokkanen.

Rakenteiden ja ilmanvaihdon parannusten yhteydessä on tehty pientä pintaremonttia ja esimerkiksi vaihdettu rikkinäisiä valaisimia.

– Tennishallissa ilmastointiputket on maalattu ja kattoon on vaihdettu muutamia levyjä. Myös kenttää on vähän paikkailtu, Kuokkanen esittelee.

Hän sanoo, että tiloja on ollut pois käytöstä ajoittain remontin aikana, mutta suurta haittaa käyttäjille kesään ajoitetuista kunnostustöistä ei ole ollut.

– Kesällä käy huomattavasti vähemmän väkeä ja tänä kesänä etenkin, kun on ollut niin kuuma kesä.

