Pääkirjoitus: Sähkön hinta huipussaan



Uutta sähkösopimusta näinä aikoja tekevien kannattaa tosissaan miettiä sopimuksen perusteita, sillä sähkön hinta on tällä hetkellä monelta kantilta katsottuna poikkeuksellisen korkealla.

Kuluttajien sähkölasku koostuu erikseen siirrosta, siis siitä, että sähkö toimitetaan sovittuun osoitteeseen energiantuottajalta ja itse varsinaisesta sähköenergiasta. Valtion sähköyhtiöille asettamat velvoitteet sähkön toimittamisesta poikkeuksellisissakin olosuhteissa ovat pakottaneet rakentamaan paikon uusia linjoja.

Nyt ei esimerkiksi vedetä uudelle mökkitontille sähkölinjaa ilmassa tolppien välissä kuten ennen vanhaa, vaan kaapelit kaivetaan maahan.

Niin kuin Kokkolan Energian liiketoimintapäällikkö Jouko Haapojakin totesi (KP 2.8.) tämä rakennustyö maksaa miljardeja, ja loppukädessä kustannukset maksaa loppukäyttäjä. Täten on ennustettavissa, että siirtohinnat nousevat selvästi tulevaisuudessa. Kehitys on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, jos sillä pystytään vähentämään sähkökatkoksia ja niiden pituuksia merkittävästi.

Siirtohintojen osalta aivan aiheellista keskustelua kylläkin käydään tasapuolisuudesta eri sähkölaitosten alueilla asuvien kesken. Energiaviraston selvityksen mukaan esimerkiksi sähkölämmitteisen omakotitalon siirtomaksut vaihtelevat veroineen viiden ja kahdeksan sentin välillä kilowattitunnista.

Toisaalta muun muassa kesän kuivakausi sekä vähäiset tuulet ovat nostattaneet Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Poolissa markkinahinnat huimiin lukemiin. Tällä viikollakin markkinahinta on käynyt välillä jopa kymmenessä sentissä kilowattitunnilta, ja hyvin yleisesti hinta on hyppinyt kuuden ja seitsemän sentin välillä. Heinäkuun spot-hinta ilman arvolisäveroa nousi keskiarvoltaan 6,7 senttiin, kun aikaisempina heinäkuina on liikuttu 3,4 ja 4,5 sentin välillä.

Kuluttajien lompsaan sähkön markkinahinta heijastuu jossain vaiheessa sopimuksesta riippuen. Jos on suoraan markkinahintaan sidottu sopimus, sähköstä joutuu maksamaan lähes heti markkinahinnan lisättynä sähköyhtiön marginaalilla eli tällä hetkellä paikoin kymmenenkin senttiä. Muutamat yhtiöt kauppaavat uusia sopimuksia jopa alle neljän sentin kilowattituntihintaan, mutta oletettavaa on, että muuttuvassa sopimuksessa hinta pomppaa pian selvästi. Kiinteähintaista kaupataan nyt vuoden tai kahden sopimuksella noin vajaasta viidestä sentistä lähtien.

Pitkäaikaisen kiinteän sähkösopimuksen esimerkiksi vuosi sitten tehneet voivat olla tyytyväisiä ratkaisuunsa. Nyt voi kestää kauan ennen kuin vastaavilla hinnoilla saa taas sähköä.

