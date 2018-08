Lukijan mielipide: Kansalaistottelemattomuus on väärä tapa politikoida



Viime viikon alussa suomalaisia kohahdutti Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen kyseenalainen protesti Finnairin lennolla. Kansalaistottelemattomuus on yksiselitteisesti väärin ja tämä tapaus ei ainakaan edesauttanut pakolaisuuden juurisyiden ratkaisua. Erityisen vaikeaksi tapauksen tekee sen lainvastaisuus: Suomessa noudatetaan vallitsevaa Suomen lakia eikä kenelläkään tai millään joukolla ole poikkeuslupia häiritä lainvoimaista palautusta.

Suomi on maailmanlaajuisesti vakain maa ja meidän lainsäädäntöjärjestelmämme oikeudenmukaisin. Laillisuusihmisenä olenkin pöyristynyt, miten meillä Suomessa on tahoja, joiden mielestä ulkoparlamentaariset toimet ovat sallittuja omien poliittisten tavoitteiden edistämisessä. Kenelläkään ei ole veto-oikeutta oikeuslaitoksen lopullisiin päätöksiin. Vihreä liitto voisi lopettaa myös muiden puolueiden moralisoinnin laillisuusasioissa – me muut sentään toimimme voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti emmekä istu lentokoneiden lattialla tekemässä politiikkaa.

Valtiomme ei ratkaise pakolaisongelmaa pelkästään turvapaikkoja tai pakolaisstatusta myöntämällä. Pakolaisuuden syitä on monia, mm. sodat ja luonnonkatastrofit. Näen taloudelliset investoinnit parhaimpana keinona inhimillisen kärsimyksen vähentämisessä. Hyvänä esimerkkinä toimii Kiina, mikä oli vielä 1980-luvun lopussa kaikilla mittareilla kehitysmaa. Ulkomaalaisten investointien ansiosta maa on nykyisin maailman 2. suurin kansantalous. Investointien hyvä seuraus on siis ollut vakaa yhteiskunta, jossa on hyvä elää.

Kokoomus pyrkii periaateohjelmansa mukaisesti ratkaisemaan ja ennaltaehkäisemään tulevaisuuden ongelmia diplomatian, tieteen ja teknologian avulla. Lasken taloudelliset investoinnit kriisimaihin osaksi tätä kokonaisuutta.

Manolis Huuki

valtiotieteiden ylioppilas