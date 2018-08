Turvapuhelimen töpselit takaisin seinään – Muistuttaa Soite vanhuksia



(arkistokuva) Maisa Järvela

Minna Mustonen

Soitelta kehotetaan vanhuksia tarkistamaan turvapuhelinten toimivuuden, mikäli töpselit on välillä otettu seinästä pois ja laitettu takaisin. Ukkosen aikaan useat vanhukset ottavat turvapuhelinten töpselit pois seinästä.

– Myös omaiset voisivat tarkistaa, että onko turvapuhelin laitettu takaisin seinään ja vilkkuuko siinä valo, joka osoittaa laitteen toimivuuden. Mikäli laite ei ole seinässä hälytykset eivät lähde eteen päin, muistuttaa Hanna Saarinen.

Palvelualuejohtajan mukaan Soiten alueella on kaikkiaan 900 vanhusta, jolla on käytössä turvapuhelin. Turvapuhelin on kotona asumisen apuväline, jonka avulla voidaan hälyttää apua äkillisissä hätätilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina.

– Mikäli laitteen toimivuus epäilyttää, kannattaa testata hälytyksen perillemeno nappia painamalla. Myös Soiten henkilökunta tarkistaa turvapuhelinten toimivuutta kotikäyntien yhteydessä, kertoo Saarinen.