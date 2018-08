Lukija mielipide: Kesäaika on osoitus siitä, että suomalaiset haluavat pitää koko maan asuttuna



Olemme saaneet nauttia kesän helteistä koko maassa. Mikä hienointa tästä kesästä on saatu nauttia koko Suomessa. Tämä kesä jää lasten mieliin sellaisena lapsuuden lämpimänä kesänä, jolloin sai uida ja tehdä kaikkea kivaa lomaillessa ja vieraillessa sukulaisten luona. Kaupunkilaiset ovat saaneet nauttia maalla mökkeillä ollessaan maaseudun rauhasta ja ladata akkujaan tulevaa varten. Kesä on myös erilaisten festivaalien ja muiden kansaa kokoavien tapahtumien kulta-aikaa.

Suomi herää henkiin kesällä ja silloin nautitaan Suomen kauniista luonnosta ja rentoudutaan.

Tämä kesäaika on osoitus siitä, että suomalaiset haluavat pitää koko maan asuttuna. Viime viikolla julkaistun kyselytutkimuksen tulos antoi samansuuntaisen vastauksen. Kyselytutkimuksen tulos ei toki kaikkia poliittisia piirejä miellyttänyt ja he kyseenalaistivat sen, onko vastaajat ymmärtäneet kysymystä oikein.

Suomen kehitykselle on erittäin vahingollista asettaa pääkaupunkiseutu, kasvukeskukset ja haja-asutusalueet vastakkain. On kaikkien etu, että sekä kasvukeskukset ja maaseutu pysyvät elinvoimaisina. Asian voi todeta hyvin monesta näkökohdasta esim. energiatuotanto, elintarviketuotanto, metsätalous. Näiden edellä mainittujen raaka-ainetuotanto on pääosin maaseudulla, nämä tuottavat raaka-ainetta teollisuuden käyttöön ja sitä kautta hyödykkeitä koko kansalle turvaten omavaraisuuttamme ja tukemalla työllisyyttä koko maassa.

Mitä tämä maksaa? Toimivan infran, kattavat tietoliikenne ja liikenneyhteydet. Näillä kolmella asialla tuetaan jo hyvin pitkälle toimintaedellytyksiä peruselinkeinoille, yrityksille ja meille kaikille, jotka haluamme nauttia matkailusta ja lomailla Suomen kesässä.

On tosiasia, että pääkaupunki kilpailee metropoliasemasta muiden pääkaupunkien kanssa, mutta se ei saa johtaa siihen, että koko muu Suomi kuihdutetaan sen seurauksena.

Anneli Palosaari

KOKKOLA