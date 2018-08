Susanna Koski kolumnissaan. EU mahdollistaa ponnistelut ja estää mielettömyydet



Viljelijät Pohjoismaista ovat yhdessä rintamassa esittäneet EU:n komissiolle hätähuutonsa kuivuuden aiheuttaman kriisin vuoksi. Tukea kaivataan EU:n maatalousbudjetista sekä vapauksia hoitaa kriisiä kansallisesti.

Pohjanlahden toisella puolella on tartuttu uskottavasti toimeen. Ruotsissa ruoantuotantojärjestelmän tilanne on yhtä vakava kuin Suomessa, mutta toimettomuuden sijaan valtio aloitti yhteistyössä kauppojen kanssa lihakampanjat helpottaakseen ruotsalaisten tuottajien asemaa.

Vaikuttaa siltä, että Suomessa helle on halvaannuttanut sekä keskusliikkeet että poliittiset toimijat. Suomessa on täysin samat mahdollisuudet ja perusteet seurata Ruotsin esimerkkiä ja edistää kotimaisen tuotannon tarjontaa sekä kysyntää kotimaisten tuottajien ahdingon lievittämiseksi. EU säännökset eivät tätä ainakaan estäisi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on kertonut esittävänsä hallituksen elokuun budjettiriiheen toimia maatalouden tilanteen parantamiseksi. Toivottavasti paine on kauttaaltaan tarpeeksi kova, jotta aidosti auttavia keinoja otetaan käyttöön.

SDP seilaa tämänkin kysymyksen ratkaisussa täysin käsittämättömällä kurssillaan. Sinänsä hyvä, että kannanotto tulee oppositiopuolueelta, sillä kotimaiselle viljelijälle kannanotto ei jätä mitään toivomisen varaan. SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marinin (24.7. Demokraatti) mukaan ”Lähes puolet suomalaisten Itämerelle aiheuttamasta kuormituksesta johtuu lihan ja maidon tuotannosta. Jos haluamme vähentää kuormitustamme Itämereen, on meidän välttämätöntä siirtyä nopeasti kestävämpään ruuan kulutukseen ja tuotantoon. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtymistä huomattavasti kasvispainotteisempaan ruokavalioon”. Samaan hengenvetoon SDP ehdottaa veromuutosta, jossa ”ympäristöä eniten kuormittavaa naudanlihaa” verotettaisiin ankarammin.

Idea on kuin tunkkainen tuulahdus suunnitelmataloudesta, jossa valtion keskusjohto olisi kuluttajaa oikeampi taho päättämään, mitä tämä syö. Jos jossain tilanteessa voi sanoa ”onneksi on EU”, niin totisesti tämän SDP:n avauksen osalta.

Esimerkkinä aikoinaan kaavailtu sokerivero alleviivaa, että suurin ongelma on elintarvikkeiden jakaminen terveysvaikutuksiltaan hyviin tai huonoihin. Edes alan asiantuntijat eivät ole asiasta yksimielisiä ja tuoreiden elintarvikkeiden jalostus pitää huolen, että yksiselitteistä kantaa ja siten tarkoituksenmukaista veronalennusta on vaikea löytää. Puhumattakaan siitä, että tuontielintarvikkeisiin voitaisiin soveltaa eri verokantoja. Mitä taas maataloutemme vahvuuksiin tulee, Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys on esittänyt toiveensa kotieläintuotannon lisäämisestä uusien hiiltä sitovien nurmipeltojen pinta-alan kasvattamiseksi.

Ruuantuotantojärjestelmämme haasteet ovat meille kaikille yhteisiä ja niihin on suhtauduttava samalla vakavuudella kuin vahvuuksiimme. Huoli kotimaisesta ruuantuotannostamme on kaikille yhteinen, joten voimavarat olisi syytä keskittää kaikin tavoin mahdollisuuksien hyödyntämiseen sen sijaan, että luodaan sille uusia täysin epätarkoituksenmukaisia rajoitteita.

Sää aiheuttaa jo tarpeeksi ongelmia, ei tehdä niitä keinotekoisesti lisää.

Kirjoittaja on vaasalainen kokoomuksen kansanedustaja.