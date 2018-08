Maastoroihuja neljässä pitäjässä yhtä aikaa torstaina



Pirjo Kunelius

Sievi

Pelastuslaitosten sammuttajilla jatkui maastopalojen sammutusurakka torstai-iltana samanaikaisesti neljällä eri paikkakunnalla eli Haapavedellä, Siikajoella, Sievissä ja Kärsämäellä.

Haapaveden Etelälahden Etelänevalle tuli hälytys kello 16.10, jossa paloalue saatiin rajattua 20 x100 metrin alueelle. Iltaseitsemältä meneillään oli jälkisammutus.

Tuntia myöhemmin roihahti turvetuotantoalueella Siikajoella Puuronevan turvetuotantoalueella, jossa sammutettava alue oli kooltaan 30x50 metriä.

Kaksi minuuttia tästä eli kello 17.12 sammuttajia tarvittiin Sievin Jyrinkiin Kokkolantien varteen.

Turvetuotantoalueelle Kärsämäen Kuivikkokankaalle tuli hälytys hiukan ennen iltaseitsemää.

Pelastuslaitos priorisoi siten, että alkuvaiheessa pyritään saamaan sammuttajia palopaikoille estämään palojen leviäminen.

– Kun palot saadaan rajattua on jälkisammuttamiseen enemmän aikaa käytettävissä. Myös vaihtomiehistöä yritetään pitää reservissä. Pelastustoiminnan ja -tilanteiden johtamiseen on lisätty väkeä ja lentotiedustelu on käynnissä, päivystävä päällikkö Petteri Jokelainen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta selvittää.

Paloja sammuttavat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen alueilta yhteensä noin 15 yksikköä, joita on vahvistettu muun muassa säiliöautoilla, mönkijöillä.