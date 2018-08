Pääkirjoitus: Mitä opimme helleviikoista?



Vuosi vuodelta tarkemmin sääennusteita laativien meteorologien ennusteiden mukaan hellekausi päättyy Keski-Pohjanmaankin korkeuksilla tänään. Vaikka elohopea ei nouse jo lähes totuttuihin lukemiin, mistään viileydestä ei voida puhua. Pikemmin palaamisesta normaaleihin suomalaisiin kesäsäihin.

Tällaisia säiden ääri-ilmiöitä kukaan ei voi täsmällisesti kytkeä ilmastonmuutokseen, mutta kaikki asiantuntijat tunnustavat, että vastaavia lämpimiä jaksoja on odotettavissa jatkossa useammin kuin menneinä vuosikymmeninä.

Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan poikkeuksellista oli juuri se, että koko maassa hikoiltiin: Koko maan keskilämpötila viime kuussa oli mittaushistorian korkein (19,4). Lähes vastavaanlainen hellejakso lämpimine öineen oli kesällä 2010.

Kuluneet viikot olivat monien mielestä liian tukalia. Nyt havaittiin muun muassa, että liian monessa vanhainkodissa ja hoitoyksikössä yleensäkin ei ole ollenkaan tai ei ole kunnollisesti toimivaa aidosti jäähdyttävää ilmastointijärjestelmää. Muun muassa Säkylässä ja Somerolla kunta kutsui ihmisiä jopa jäähalleihin vilvoittelemaan (Yle 1.8.).

Tulevissa hoitolaitosten remonteissa ja uudisrakennuskohteissa menneiden viikkojen kokemukset on hyvä pitää mielessä. Hyvän hoidon lisäksi hoitolaitoksen kuuluu tarjota asiakkaille myös asianmukainen lämpötila elämiseen, tämä ei ole nyky-Suomessa liian suuri vaatimus.

Luonnossa vähäinen sade on suurempi ongelma kuin korkeat lämpötilat. Kun Keski-Pohjanmaallakaan paikoin heinäkuussa ei ole satanut käytännössä ollenkaan, metsämaasto on rutikuivaa ja mahdollisuus laajoillekin maastopaloille on suuri. Jokainen tulipalo on liikaa, mutta toisaalta metsäpalovaroituskausi huomioonottaen voimme olla tyytyväisiä, että kovin laajoja maastopaloja meillä ei ole roihahtanut.

Esimerkiksi metsäkoneiden käytössä ollaan opittu jo varovaisuuteen kuivassa maastossa. Keskustelu kaikista muistakin metsäpaloja ennaltaehkäisevistä toimista on nyt erittäin tervetullutta. Muun muassa keskiviikkoilta osoitti toisaalta Keski-Pohjanmaallakin, että luonnonvoimat, salamat, voivat sytyttää paloja teimme sitten ennalta mitä tahansa.

Aivan oma lukunsa ovat maatalouden heikot satoennusteet kuivuuden takia. Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan esimerkiksi satomäärät jäävät 10-50 prosenttia esimerkiksi viime kesästä lajista riippuen. Millainen satokausi loppujen lopuksi tulee, sen näyttää vasta lähiviikkojen säätila.

Hannu Lehto