Haapajärvellä ajetaan speedwayn SM-mitaleista sunnuntaina: kuskit valmiina kotikisoihin



Kotiradallaan sunnuntaina ajavat haapajärviset kuskit toivovat, että speedway vetäisi puoleensa uusia, nuorempia kuskeja. -Minisarjaa ei tällä hetkellä ajeta Suomessa ollenkaan, sillä tulokkaat puuttuvat, Vuolaksen veljekset ja Siltaniemi harmittelevat. Sunnuntain kisoissa kuitenkin nähdään juniorikuskien näytösajoa kisojen lanaustauoilla.

Kolme haapajärvistä kuskia nähdään sunnuntaina kisaamassa speedwayn henkilökohtaisista SM-mitaleista Haapajärven radalla Kauniskankaalla. Paikalla ovat kaikki Suomen kärkikuskit.

– Tietysti poikia pitää lähteä haastamaan ja mitalia hakemaan, Niko Siltaniemi summaa tavoitteitaan.

Niilo Vuolas puolestaan hakee sunnuntailta hyvää suoritusta, kun taas Antti-veli ei halua sanoa tavoitteitaan ääneen.

– Se on karma, joka kostaa, jos menen sanomaan tavoitteita ääneen, Antti naurahtaa.

Vauhti ja lajin kontaktisuus, siinä ovat eväät, jotka pitävät speedway-kuskeja lajin parissa.

Haapajärviset Niko Siltaniemi sekä veljekset Niilo Vuolas ja Antti Vuolas ovat ajaneet jo nuorista pojanklopeista lähtien speedwayta. Lajivalinta oli aikanaan kaikille luontevaa, sillä mopot kiinnostivat ja kilpa-ajaminen vei mennessään.

Speedwayssa ajetaan hiekkapintaisilla soikioradoilla pyörillä, joissa ei ole jarruja eikä vaihteita. Kaarteissa vauhtia säädetään sivuluisulla. Radalla on yhtä aikaa neljä kuskia.

– Speedway on lajina aivan oma maailmansa muiden moottoriurheilulajien joukossa. Vauhtia on oltava eikä kontaktilta voi välttyä. Lajina se on aika rajukin, kuvaa Niko Siltaniemi, joka on ajanut 13-vuotiaasta lähtien.

Kuskien on oltava rohkeita ja ajoratkaisut on tehtävä kilpaillessa melko nopeasti. Vaarallinen laji vaatii myös kunnollisen varustuksen.

– Kyllä varmaan jokainen kuski on vähän reikäpäinen. Pelätä ei saa. Jos pelkää, niin siitä ei silloin tule mitään, sanoo Antti Vuolas.

Speedway on Suomessa melko pieni moottoriurheilulaji ja lajissa kisataan pääasiassa SM-liigajoukkueina, joiden osakilpailuja on yhteensä kahdeksan. Siltaniemi ajaa liigassa Pirkanmaan Moottorimiesten Wasamien joukkueessa, joka on tällä hetkellä SM-pisteissä toisena. Vuolaksen veljekset edustavat puolestaan Seinäjoen Kotkia, jotka ovat SM-pisteissä tällä hetkellä neljäntenä.

Ovat haapajärviset menestyneetkin jo tällä kaudella. Speedwayn pariajon SM-finaalissa heinäkuun alussa Siltaniemi ajoi voittoon Tero Aarnion kanssa ja alle 21-vuotiaiden finaalissa Antti Vuolas ajoi hopealle, Niilon ollessa neljäs.

Niilo Vuolas on Suomessa toinen tekijä, joka myös virittää speedwaymoottoreita.

Moottoriurheilulle ominaiseen tapaan kisasuoritusta varten tehdään paljon töitä.

– Kyllä niiden pyörien kanssa vietetään aivan liian paljon aikaa, Antti Vuolas naurahtaa.

– Joka kisa jälkeen pestään pyörät ja puretaan kaasarit. Työt on tehtävä joka kerta ja sehän siinä vähän onkin, että voisi sitä tehdä muutakin. Itse ajaminenhan on mukavaa, Siltaniemi jatkaa.