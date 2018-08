M/s Mässkär upposi Pietarsaaressa Ådön kalasataman edustalla – 27 ihmistä pelastettu aluksesta



Pietarsaaren Ådön kalasatamassa. Pirkko Högkulla

Tiina Ojutkangas, Minna Mustonen, Hanna Rautio

Ådön kalasataman pohjoispuolella Pietarsaaressa upposi M/s Mässkär niminen alus torstaina puolen päivän jälkeen tapahtuneessa onnettomuudessa. Vesibussi on uponnut ja Keskipohjanmaan tietojen mukaan matkustajia on tuotu rantaan ja heille on järjestetty bussikuljetus pois kalasatamasta.

Merivartioston mukaan kaikkiaan 25 matkustajaa kaksi miehistön jäsentä pelastettiin alueella oleviin muihin aluksiin. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita aluksia.

Onnettomuusalukselta on pelastettu 27 henkilöä. — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) 2. elokuuta 2018

Pelastustöitä johtaa Meripelastus Turku. Paikalla on ensihoito, pelastuslaitos ja poliisi. Viranomaiset sukeltavat onnettomuusalueella.

Onnettomuusalueella olevia siviiliveneitä pyydetään antamaan työrauha pelastusyksiköille ja pitämään etäisyyttä kohteeseen. Vesiliikennettä alueella rajoitetaan pelastustoimien turvaamiseksi meripelastuslain perusteella.

Pelastuslaitos tiedotti hiukan ennen yhtä, että Luodossa on tapahtunut vesiliikenneonnettomuus. Aluksessa oli Keskipohjanmaan tietojen mukaan useita ihmisiä.

Pelastuslaitoksen luokituksella kyse on suuresta onnettomuudesta. Tiedotteissa vaihteli ensivaiheessa käsitys onnettomuuden laadusta. Aluksi puhuttiin myös ilmaliikenneonnettomuudesta.

Meripelastuskeskus Turku sai hätäkeskuksen kautta tiedon vesibussista joka ottaa vettä sisään Pietarsaaren edustalla. Alus on puolittain uponnot. Tapahtumassa olleet henkilöt tämän hetken tiedon mukaan pelastettu alueella oleviin muihin aluksiin. Lisätietoja tällä tilillä. — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) 2. elokuuta 2018

