Pietarsaarelaistaiteilijoiden yhteisnäyttelyn sävy tummentuu syksyä kohti



Maija Salmisen mukaan grafiikka on tässä näyttelyssä vahvasti esillä. Värillä iloittelua sisältyy Bengt Björkin malauksiin. Sixten Ahlsvedin mukaan maaleja tai muutakaan väriä ei tarvita, jos luonto on pitänyt huolen puun värittämisestä. Aki Koskinen on tuottelias taiteilija, vaikka urakkahintoja ei olekaan määrätty. Hankkeet ovat nyt pienemmät kuin venetehtaalla, mutta nyt luomisen palo saa roihuta rauhassa.

Jukka Iiskonmäki

Tupakkamakasiinilla Pietarsaaressa keskiviikkona avatun näyttelyn juryn muodostivat tällä kertaa Aki Koskinen ja AnnikaBegrvik-Forsander. Koskisella on Tupikselle omakin näyttely aiheenaan ihmisyyden teemat.

Muotokuvat ovat Koskisella läheisimpiä omakuvina, sillä tilaustöitä hän ei ole kyselyistä huolimatta ryhtynyt maalaamaan.

Jakarten puheenjohtajan Maija Salmisen mukaan tämänkertaisessa näyttelyssä on mukana tavallista enemmän grafiikkaa, joka myös on hänen oma lajinsa. Salmisen omista töistä näyttelyyn jury valitsi fotoetsauksen Metsää ja puupiirroksen Onceupon a time.

Värikäs ja hiukan satumaailman sävyjä sisältävä maailma avautuu Bengt Björkin töissä. Björkin toinen työ on Rondellen, jonka sanoma jää katsojan harkintaan. Proosallista sisältöä maalaukseen tuo Kuplavolkkari.

Puutöissä ahkeroinut, Teerijärvellä asuva Sixten Ahlsved puolestaan ei maalaa, sillä taiteilija on mieltynyt puun alkuperäiseen väriin.

Puumateriaalista on syntynyt silmiinpistävää elävää jälkeä myös Max Nylundilta, jonka työ on laiva-aiheinen Gerda. Nylundin puoliso Majlen Nylund on mukana näyttelyssä usealla työllä, kun Max puolestaan toi töitään näyttelyyn ensimmäistä kertaa.